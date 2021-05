FPÖ – Hofer begrüßt Bonus für Gesundheitspersonal - wurde jedoch bereits vor einem Jahr versprochen

FPÖ hält an Österreich-Tausender fest, zusätzliche Unterstützung von Familien und Alleinerziehenden - Effizienzcheck der staatlichen Strukturen

Wien (OTS) - FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer begrüßte heute den von der Bundesregierung angekündigten Bonus für Mitarbeiter im Gesundheitsbereich. Er war jedoch bereits vor einem Jahr angekündigt worden: „Ein Bonus für die Helden dieser Krise - und das ist vor allem aber nicht nur das Gesundheitspersonal - ist zu begrüßen.“



Für den FPÖ-Chef brauche es ein umfassenderes Paket, das allen Österreicherinnen und Österreichern nach dieser schwierigen Zeit zugutekomme. Im Zentrum stehe der von der FPÖ seit über einem Jahr geforderte Österreich-Tausender. Die Idee wird auch von der Gewerkschaft forciert. „Dieses Modell sieht vor, dass jeder österreichische Staatsbürger 1000 Euro in Form eines Gutscheines erhalten soll. Eine vierköpfige Familie erhält somit beispielsweise 4000 Euro. Dieser Gutschein kann bei all jenen Unternehmen eingelöst werden, die in Österreich ihre Steuern bezahlen. Das Begleichen der Stromrechnung soll ebenso möglich sein wie der Kauf eines Sportgeräts oder ein Frisörbesuch – der Gutschein gilt also für Waren und Dienstleistungen“, erklärt Hofer.



Hofer sind die hohen Kosten von fast 9 Milliarden Euro bewusst. Es brauche jedoch, so Hofer, einen sehr starken Impuls als Starthilfe für die heimische Wirtschaft und ein möglichst unbürokratisches Instrument zur Ankurbelung der Inlandsnachfrage. Daher soll der Gutschein auch mit einem Ablaufdatum versehen sein und innerhalb eines Jahres nach Ausstellung eingelöst werden.



Weiters brauche es ein Vorziehen von Infrastrukturinvestitionen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sowie eine 13. Familienbeihilfe, für Alleinerziehende auch eine 14. Familienbeihilfe. Sie sind in hohem Maße armutsgefährdet. Außerdem soll ein Bonus für die Leistungen im Homeschooling ausbezahlt werden und zwar konkret 100 Euro pro Kind und Monat rückwirkend für die Dauer des Homeschooling. Alleinerziehende sollen 150 Euro pro Monat und Kind erhalten.



Norbert Hofer: „Die vorrangige Aufgabe der Bundesregierung muss es ab sofort aber sein, den Standort Österreich zu sichern und die drohende Inflation zu bekämpfen, sonst ist jeder Bonus schnell weniger wert“, warnte Hofer.

Dazu müssten die staatlichen Strukturen einem Effizienzcheck unterzogen werden. „Wir haben zu viel Bürokratie, zu viele Doppelgleisigkeiten und zu viele Gesetze, die nicht mehr dem Stand der Zeit entsprechen und einen enormen Verwaltungsaufwand nach sich ziehen. Wir fordern daher auch die Umsetzung von Sunset-Legislation. Jedes Gesetz muss mit einem Ablaufdatum versehen werden, damit es nach angemessener Zeit im Parlament neu diskutiert, verbessert oder wenn sinnvoll auch einfach gestrichen werden kann“, so der FPÖ-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at