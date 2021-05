Gaal/Hanke: Neue Jobchancen für Frauen: 500. Wienerin profitiert von erhöhter waff-Förderung

Bis zu 5.000 Euro für Weiterbildung und Wiedereinstieg stärken Frauen in Corona-Zeit – Thementag am 19.5. zu digitaler Weiterbildung im Frauenzentrum

Wien (OTS) - Die Corona-Pandemie stellt gerade Frauen vor besondere Herausforderungen. Zu Home Office kommt oft Home Schooling oder die Pflege von Angehörigen. Finanzielle Einschränkungen etwa durch Kurzarbeit betreffen Frauen stärker. Denn: Sie verdienen im Durchschnitt immer noch weniger als Männer. Und: Viele Frauen arbeiten in Branchen, die besonders von der Coronakrise betroffen sind – wie in Gastronomie, Hotellerie oder Handel. Viele überlegen daher, beruflich umzusatteln.



„Wir wollen den Wienerinnen den Rücken stärken und ihnen neue Jobchancen und Weiterbildung ermöglichen. Daher haben wir die waff-Frauenförderprogramme heuer auf knapp 10 Millionen Euro aufgestockt. Das Interesse ist groß. Außerdem gibt es für alle Frauen, die sich im digitalen Bereich weiterbilden wollen, einen Schwerpunkt-Thementag im Frauenzentrum“, freuen sich Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke gemeinsam mit Merlin Pavlova, die als 500. Wienerin seit Jahresbeginn von der erhöhten Förderung für Wiedereinsteigerinnen profitiert.

Gaal: „waff-Expertinnen machen Frauen beim kostenlosen Beratungstag im Frauenzentrum Mut und zeigen neue Jobchancen im digitalen Bereich auf“

Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal betont: „Gerade jetzt war es ein wichtiger und richtiger Schritt, dass wir die waff-Förderung für Frauen erhöht haben. Corona stellt gerade Frauen vor besondere Herausforderungen. Zur Mehrfachbelastung durch Home Office und Home Schooling kommt: Viele Frauen haben Sorge um ihren Job oder sind in Kurzarbeit.

Das großartige Angebot des waff mit noch mehr Geld für berufliche Weiterbildung macht Frauen Mut, stärkt sie, bietet neue Jobchancen und hilft bei beruflicher Veränderung. Daher widmen wir am 19. Mai einen telefonischen Beratungstag im Frauenzentrum der Weiterbildung von Frauen im digitalen Bereich“, kündigt Gaal den gemeinsamen Schwerpunkt von Frauenservice und waff an.

Hanke: „Knapp 10 Mio. Euro für neue Jobchancen von Frauen mit bis zu 5.000 Euro für berufliche Weiterbildung“

Um Frauen und WiedereinsteigerInnen nach der Babypause noch besser auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft unterstützen zu können, stellt der waff - Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds ein ideales Angebot bereit. Der waff bietet professionelle Beratung und bis zu 5.000 Euro bei beruflicher Weiterbildung. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: „Dafür stehen alleine heuer knapp zehn Millionen Euro zur Verfügung. Rund 4.000 Frauen können davon profitieren. Wie wichtig es war für besser Arbeitsmarktchancen gerade auch von Frauen noch mehr Geld in die Hand zu nehmen, beweist das hohe Interesse an dem speziellen waff-Angebot,“ freut sich Wiens Wirtschaftsstadtrat. Mit Merlin Pavlova hat bereits die 500. Wienerin das seit Jahresbeginn erhöhte waff-Förderprogramm erfolgreich genutzt.

Mit dem waff von der Speditions-Kauffrau in Richtung Management: „Es ist eine enorme finanzielle Erleichterung und eine tolle Chance“

Merlin Pavlova ist bereits die 500. Frau, die heuer von der erhöhten Förderung für Frauen und Wiedereinsteigerinnen und profitiert. Sie arbeitet seit einigen Jahren als Speditionskauffrau und ist aktuell bei einem internationalen Lebensmittelhandel in Wien beschäftigt. Heuer hat sich Frau Pavlova dazu entschlossen sich in ihrem Berufsfeld weiterzubilden: „Die letzten Jahre hatte ich den Wunsch im internationalen Vertrieb der Produktionslogistik tätig zu sein, aber meine Qualifikation als Speditionslogistikerin war für die entsprechende Position nicht ausreichend. Das berufsbegleitende MBA Studium soll meine Fähigkeiten stärken und mir das nötige Wissen sogar für eine Managementposition bieten.“ Merlin Pavlova sieht in der Unterstützung nicht nur eine Hilfe zur Stärkung und Sicherung der Jobchancen: „Es ist auch eine große finanzielle Erleichterung, die für mich als alleinerziehende Mama einen großen Unterschied macht. Ich fühle mich privilegiert, diese Chance zu haben und würde jeder Frau empfehlen, die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen durch Bildung zu stärken.“

Telefonischer Thementag am 19. 5. (9-17h) im Frauenzentrum: waff-Expertinnen beraten zu „Aus- und Weiterbildung im digitalen Bereich für Frauen“



Am 19. Mai von 9 bis 17 Uhr beraten waff-Expertinnen unter der Frauenzentrums-Telefonnummer 408 70 66 kostenlos beim Thementag „Aus- und Weiterbildung im digitalen Bereich für Frauen“. Exklusiv an diesem Tag können sich Frauen bei Beraterinnen des waff u.a. zu diesen Fragen beraten lassen: Welche digitalen Kompetenzen sollten noch erworben werden, um in eine bestimmte berufliche Richtung zu gehen oder ins Berufsleben wieder einzusteigen? Wie gelingt es, im Job oder Tätigkeitsfeld digital up-to-date zu bleiben und welches fachliche Wissen sollte ausgebaut werden? Coronabedingt findet der Thementag telefonisch statt!



Alle Infos zum telefonischen Thementag „Aus- und Weiterbildung im digitalen Bereich für Frauen“ am 19.5. im Frauenzentrum: frauen.wien.at

Infos zum Aus- und Weiterbildungsangebot des waff unter www.waff.at / Schluss

