Mercato Rosso: Studierende haben die (ÖH)-Wahl!

Zu Gast bei SPÖ-Wien Landesparteisekretärin Barbara Novak: Sara Velic und León de Castillo

Wien (OTS/SPW) - Ganz im Zeichen der Student*innen steht die Ausgabe des Mercato Rosso am 16. Mai. Denn vom 18. bis zum 20. Mai haben Studierende wieder die (ÖH)-Wahl: in diesem Zeitraum wählen Österreichs Student*innen eine neue Interessensvertretung. Von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen heißt, mitzubestimmen, wie es in Zukunft an Österreichs Universitäten weitergeht. In der aktuellen Mercato Rosso-Folge spricht Barbara Novak mit Sara Velic, Spitzenkandidatin des Verbands Sozialistischer Studendt*innen und León de Castilla, österreichisch-mexikanischer Tenor und Gründer des Primavera Festival Wien über persönliche Erfahrungen und Erlebnisse während der Corona-Krise, was Studierende in Österreich am dringendsten brauchen und wie die soziale Herkunft Studieren beeinflusst. Begleitet wird der Podcast dieses Mal von einer bunten Musikmelange aus Klassik, Elektro und Swing sowie von einem musikalischen Ausflug in die Schweiz.

Die Sendung ist ab sofort hier abrufbar.

Klimaschutz: Nächste Sendung am 30. Mai 2021

Wien ist nicht nur besonders lebenswert, sondern wurde 2020 auch zur grünsten Stadt der Welt gewählt – angesichts der Klimakrise ein besonders erfreulicher Umstand. Während die Landeshauptstadt in vielen Bereich international Vorreiter ist, was Umweltfreundlichkeit betrifft, gibt es noch zahlreiche Baustellen, die schleunigst angegangen werden müssen, denn der Klimawandel macht auch in Corona-Zeiten keine Pause. Rechtzeitig vor dem Weltumwelttag am 5. Juni dreht sich in der nächsten Mercato Rosso-Sendung am 30. Mai alles um Wien und den Klimaschutz. Gäste der Sendung sind Valerie Kremshuber von Fridays For Future Austria und Sängerin und Songwriterin Ina Regen. Fragen zur Sendung werden gerne unter redaktion @ mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso“

Barbara Novak lädt zu Gespräch und Musik auf den Mercato Rosso. Im traditionellen Radioformat – als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange. Am Mercato Rosso wird über brennende Themen unserer Zeit gesprochen. Mit dabei zwei Gäste – eine Expertin bzw. ein Experte zum jeweiligen Schwerpunktthema und eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus dem Kunst- und Kulturbereich. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstler*innen. Abrufbar ist die Sendung als Podcast alle zwei Wochen ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

