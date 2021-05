Bundesheer: Impfen läuft planmäßig

Tanner: „Impfungen sind bedeutende Schritte zur Normalität“

Wien (OTS) - Das Österreichische Bundesheer hat bereits über 12.000 Personen gegen Covid-19 geimpft und insgesamt 15.000 Impfdosen verabreicht. Als Vakzine stehen dem Heer hauptsächlich AstraZeneca und BioNTech/Pfizer zur Verfügung. In seltenen Fällen wird auch der Impfstoff von Johnson & Johnson verabreicht. Seit 11. Februar 2021 wird ressortinternes Personal im In- und Auslandseinsatz geimpft. Bis Anfang Juni sollen alle Erstimpfungen und bis Ende August alle Zweitimpfungen abgeschlossen sein.

„Die Impfungen sind bedeutende Schritte für die Rückkehr zur Normalität. Im Vordergrund steht die Gesundheit der Bevölkerung sowie der Soldatinnen und Soldaten. Rasche und flächendeckende Testungen sowie Impfungen aller Altersschichten der Bevölkerung sind jetzt absolut notwendig“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

Das Bundesheer befindet sich derzeit in der zweiten von vier Phasen. In der ersten Phase wurde das Personal in den Bereichen des Sanitätswesens, der Stellungskommissionen sowie der Assistenz- und Auslandseinsätze geimpft. In der zweiten Phase werden unter anderem Lehrgangsteilnehmer, exponiertes Personal und die im Einsatz befindlichen Soldatinnen und Soldaten immunisiert. In Phase drei wird die Schutzaktion gegen Covid-19 auf die gesamten Freiwilligen im Ressort ausgedehnt. In der letzten Phase erfolgt die Zweitimpfung.

Neben der Einhaltung des eigenen Impfplans, unterstützt das Bundesheer auch bei Test- und Impfstationen im gesamten Bundesgebiet. Unter anderem wird auch Personal anderer Ministerien durch das Sanitätspersonal des Heeres geimpft. Darunter sind Personen des BMKÖS, BMA, BMDW, BMK, BMLRT und BMSGPK.

Das Bundesheer übernimmt als Assistenz für die Gesundheitsbehörde die organisatorische, logistische und medizinische Abwicklung der Impfungen anderer Ministerien. Die für das Heer anfallenden Kosten werden aus dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds bedeckt.

