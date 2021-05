Acht Publikumspreise für den ORF bei der „ROMY 2021“

Preise für Inhof, Mayr, Happel, Sigl, Stein, Moretti, Fenderl und „Fit mit Philipp“

Wien (OTS) - Acht Preise vom Publikum – das ist die diesjährige Erfolgsbilanz des ORF beim „ROMY-Publikumspreis“! In der Sendung „Romy 2021 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ am Samstag, dem 15. Mai 2021, in ORF 2 überraschte Andi Knoll auch heuer die Preisträgerinnen und Preisträger vorab in verschiedensten Situationen mit der begehrten Trophäe und sorgte damit für emotionale und unterhaltsame Fernsehmomente. Markus Freistätter überbrachte die goldenen Statuetten an die Preisträger/innen in der Kategorie „Bester Nachwuchs“, die heuer erstmals vom Publikum gewählt wurden. Das österreichische TV-Publikum entschied sich in acht von neun Kategorien für ORF-Stars: Kristina Inhof erhielt den Publikumspreis in der Kategorie „Show/Unterhaltung“, Günther Mayr („ZIB Wissenschaft“) wurde in der Kategorie „Information“ ausgezeichnet. Als beliebteste Schauspielerinnen wurden Maria Happel und Miriam Stein mit einer ROMY geehrt. Zu den beliebtesten Schauspielern wurden Hans Sigl und Tobias Moretti gewählt. Und in der Kategorie „Bester Nachwuchs – weiblich“ erhielt Anna Fenderl für ihre Rolle in dem vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinofilm „Ein bisschen bleiben wir noch“ die goldene Statuette. „Fit mit Philipp“ wurde zum „Besten Lockdown-Format“ gewählt. Außerdem kürte die ROMY-Jury das „Neujahrskonzert 2021“ zum „TV-Moment des Jahres“.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Herzliche Gratulation allen Preisträgerinnen und Preisträgern der diesjährigen Publikumspreise der ROMY und allen voran den ORF-Stars, die dieses Jahr in der Gunst der Zuseherinnen und Zuseher ganz vorne stehen. Das zeigt einmal mehr eindrucksvoll die große Relevanz der unterschiedlichen ORF-Angebote, denn die ROMY ist nicht weniger als ein Ausdruck des Vertrauens und der Wertschätzung, der den ausgezeichneten Angeboten entgegengebracht wird. Dass uns dies im vergangenen Jahr sichtlich sehr gut gelungen ist, zeigen die konstant hohen Zuseherzahlen – und die zahlreichen Auszeichnungen am heutigen Abend. Dafür bedanke ich mich einmal mehr bei den Millionen Menschen in Österreich, die regelmäßig eines unserer Angebote nutzen.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Eine alte Weisheit sagt ‚Not macht erfinderisch‘ – so ist eine höchst kreative Sendung auf Top-Niveau entstanden. Es war eine Herausforderung, dass die Überraschung erneut gelingt, aber die Sendungsverantwortliche Andrea Heinrich hat mit Andi Knoll gemeinsam mit ihrem Team alles in Bewegung gesetzt, um den Gewinnerinnen und Gewinnern der wichtigsten Publikumsauszeichnung des Landes ihre ROMYS in einer überraschungsreichen TV-Sendung überreichen zu können. Das ist wunderbar gelungen! Ich gratuliere den ORF-Publikumslieblingen Maria Happel, Miriam Stein, Hans Sigl und Tobias Moretti sowie Anna Fenderl in der Kategorie Nachwuchs. Ein besonderer Dank gilt dem ORF-Wissenschafts-Anchor Günther Mayr, der unserem Publikum seit über einem Jahr alles rund um Corona verständlich aufbereitet. Sowie Kristina Inhof und Philipp Jelinek, die für Unterhaltung, Sport und Fitness im ORF sorgen. Ich bin überzeugt, dass wir die vielen Preisträgerinnen und Preisträger auch in den nächsten Jahren, gemeinsam mit dem ,Kurier‘, in einer überraschungsreichen und glanzvollen Gala und TV-Sendung ehren werden.“

Der ORF bei der „ROMY 2021“ – Die Gewinnerinnen und Gewinner der Publikumspreise im Überblick:

Information: Günther Mayr („ZIB Wissenschaft“) Show/Unterhaltung: Kristina Inhof („Dancing Stars“)

Beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe: Maria Happel („Soko Donau“, „Dennstein & Schwarz“)

Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe: Hans Sigl („Der Bergdoktor“) Beliebteste Schauspielerin Film: Miriam Stein (u. a. „Landkrimi:

Steirerwut“)

Beliebtester Schauspieler Film: Tobias Moretti (u. a. „Louis van Beethoven“)

Beliebtester Nachwuchs weiblich: Anna Fenderl („Ein bisschen bleiben wir noch“)

Bestes Lockdown-Format/Umsetzung: „Fit mit Philipp“

Auf Flimmit (www.flimmit.at) findet sich passend dazu die wohl umfangreichste Kollektion an ROMY-ausgezeichneten Filmen und Dokus, die das Netz zu bieten hat. Darunter der als bester TV-Film nominierte Landkrimi „Das Mädchen aus dem Bergsee“ von Regisseurin Mirjam Unger u.v.m.

