Ingrid Korosec gratuliert Claudia Plakolm zur Wahl als Obfrau der Jungen Volkspartei

Seniorenbund-Präsidentin freut sich auf Fortsetzung der konstruktiven, generationsübergreifenden Zusammenarbeit.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec gratuliert der Bundesobfrau der Jungen Volkspartei, Claudia Plakolm, und ihrem Team herzlich zur Wahl am gestrigen Bundestag der JVP. „Als jüngste Nationalratsabgeordnete und im Verlauf ihres jahrelangen Engagements in der oberösterreichischen Volkspartei hat Claudia Plakolm ihre Tatkraft und ihr politisches Gespür mehr als einmal unter Beweis gestellt. Seit beinahe einem Jahr lenkt sie die Geschicke der Jungen ÖVP als designierte Bundesobfrau und wurde eindrucksvoll in ihrer Funktion bestätigt. Gemeinsam mit ihrem neu gewählten Team wird die Junge ÖVP weiter eine starke Stimme für die Anliegen der Jugend sein“, sagt Korosec.

Die Seniorenbund-Präsidentin freut sich auf die Fortsetzung der guten, konstruktiven und generationsübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Junger ÖVP und Seniorenbund als traditionell verlässliche Partner. „Die Jungen laufen zwar schneller, aber die Alten kennen die Abkürzung. Gemeinsam können wir viel mehr erreichen und für Veränderung sorgen“, so Korosec abschließend.

