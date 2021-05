Lotto: Fünffachjackpot – jetzt wartet ein 5,5 Mio. Euro Wochenende

2 Joker zu je 209.500 Euro in Kärnten und über win2day

Wien (OTS) - Die Zahl 17, kann man sagen, war der Spielverderber der Runde, denn sie fehlte gleich bei elf der 16 Gewinner eines Fünfers mit Zusatzzahl zum Sechser. Damit wurde der Vierfachjackpot am Freitag nicht geknackt, endete also auch die fünfte Bonus-Ziehung des Jahres ohne Sechser, und geht es am Wochenende um einen Fünffachjackpot, der mit rund 5,5 Millionen Euro gefüllt sein wird.

Es ist dies bereits der dritte Fünffachjackpot in diesem Jahr. Während der erste Ende Jänner zum Sechsfachjackpot wurde, gab es nach dem zweiten Ende Februar zwei Sechser.

Überraschend hoch war am Freitag die Anzahl an Fünfern mit Zusatzzahl. Gleich 16 Spielteilnehmer – so viele wie seit dem Siebenfachjackpot im November 2018 nicht mehr – trugen sich in die Gewinnliste ein, wovon fünf aus Wien kommen, zwei aus NÖ, je einer aus OÖ, Tirol, Salzburg, Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland, zweimal wurden die Tipps über die Spieleseite win2day und einmal über die Lotterien App abgegeben. Jeder der 16 Gewinner erhält mehr als 7.500 Euro.

Top-Gewinner der Runde war ein Spielteilnehmer aus Kärnten: Auf einen seiner Tipps entfiel der Bonus-Gewinn in Höhe von 300.000 Euro. Die Nummer der Quittung, auf der sich dieser gewinnbringende Tipp befindet, lautet 6614401393.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus endete die Bonus-Ziehung ohne Sechser. Da die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, durften sich hier 49 Spielteilnehmer über je mehr als 7.000 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser am kommenden Sonntag geht es um rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker gelang es zwei Spielteilnehmern, den Jackpot zu knacken. Ein Kärntner und ein win2day-User hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen und erhalten, da beide auch das „Ja“ angekreuzt hatten, jeweils rund 209.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Freitag, 14. Mai 2021

5-fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.623.071,88 – 5,5 Mio. warten 16 Fünfer+ZZ zu je EUR 7.513,20 115 Fünfer zu je EUR 1.140,30 460 Vierer+ZZ zu je EUR 85,50 4.983 Vierer zu je EUR 43,80 7.916 Dreier+ZZ zu je EUR 12,40 77.624 Dreier zu je EUR 5,00 236.246 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 4 8 17 18 38 44 Zusatzzahl 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Freitag, 14. Mai 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 49 Fünfer zu je EUR 7.030,90 2.491 Vierer zu je EUR 23,40 42.487 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 11 14 26 36 37 45

Joker Quoten der Ziehung vom Freitag, 14. Mai 2021

2 Joker zu je EUR 209.527,10 6 mal EUR 8.800,00 110 mal EUR 880,00 906 mal EUR 88,00 9.421 mal EUR 8,00 95.891 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 4 0 7 8 5

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at