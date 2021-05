Human Horizons enthüllt 4 neue HiPhi X Modelle auf der Shanghai Auto Show 2021

Shanghai (ots/PRNewswire) - Das branchenführende Forschungsunternehmen für neue Mobilität und intelligentes Fahren, Human Horizons, hat kürzlich die vier neuen Modelle des HiPhi X Super SUV vorgestellt. Ursprünglich am 30. März angekündigt, wurden die vier- und sechssitzigen Flaggschiff-, sechssitzigen Performance- und sechssitzigen Luxusmodelle, die preislich zwischen 570.000-800.000 RMB liegen, auf der Shanghai Auto Show vom 21. bis 28. April offiziell enthüllt. Der HiPhi X ist vollgepackt mit Funktionen und kombiniert die neuesten technologischen Innovationen mit dem Komfort eines Luxusfahrzeugs, um ein neues Fahrzeugsegment zu schaffen: TECHLUXE®.

Die HiPhi X-Ausstellung (Halle 4.1, 4A06) auf der 19. Internationalen Automobil-Ausstellung in Shanghai demonstrierte die Vision des Unternehmens von "Design definiert durch Szenarien, Fahrzeug definiert durch Software und Wert definiert durch Co-Kreation" und bot den Benutzern ein einzigartiges und immersives interaktives Erlebnis. Unter Verwendung seiner klassenführenden H-SOA-Elektroarchitektur und der neu gestalteten Kabine im Theaterstil führte der HiPhi X einen speziell choreografierten Shanghai-Tanz für die Zuschauer auf. Das Spektakel wurde von Sounds und Spezialeffekten begleitet und auf LED-Bildschirmen im gesamten Veranstaltungsort übertragen. Zusätzlich konnten die Benutzer QR-Codes scannen, um am Stand einzuchecken, Fotos zu machen und ihre Erfahrungen online zu teilen.

Bei der Vorstellung der neuen Modelle sagte der Gründer und CEO von Human Horizons, Ding Lei: "Der HiPhi X wurde gebaut, um ein persönlicher Begleiter für unsere Nutzer zu sein. Wir glauben, dass jeder Mensch einzigartig ist, und wollen daher mehr Wahlmöglichkeiten bieten, indem wir die Fahrzeuge auf die Bedürfnisse der Nutzer zuschneiden."

Human Horizons gab offiziell bekannt, dass die vier neuen HiPhi X-Modelle zu Preisen von 570.000 RMB für den Performance-Sechssitzer, 620.000 RMB für den Luxus- Sechssitzer, 680.000 RMB für den Flagship- Sechssitzer und 800.000 RMB für den Flagship-Viersitzer angeboten werden. Jedes Modell wird von einem klassenführenden Rundum-Sorglos-Garantiepaket begleitet.

Human Horizons hat schnell seine eigenen HiPhi Hubs oder Erlebniszentren im ganzen Land eröffnet und am 20. April begannen die Testfahrten der Kunden. Derzeit wurden HiPhi Hubs in Großstädten eröffnet, von denen bis Ende Mai insgesamt 85 und bis Ende 2021 bis zu 120 fertiggestellt werden sollen. Darüber hinaus ist ein Netzwerk von Ladestationen im ganzen Land durch die intensive Zusammenarbeit mit Ladepartnern wie State Grid, China Southern Power Grid und TELD gewachsen. Zusammen werden damit 150.000 öffentliche Ladestationen in mehr als 300 Städten und großen Autobahnnetzen zur Verfügung stehen. HiPhi X-Nutzer erhalten außerdem eine intelligente, interaktive Human Horizons-Ladestation für zu Hause, die auf Sprachbefehle reagiert und an die Vorlieben der Nutzer angepasst werden kann.

Die Produktion des HiPhi X läuft planmäßig. Die brandneue "HiPhi Plaza" Smart Factory ist bereits in Betrieb und produziert Fahrzeuge, die an die Nutzer ausgeliefert werden können. Die Auslieferung an die ersten Anwender beginnt planmäßig am 8. Mai. Entworfen und gebaut auf den vier Säulen "smart, digital, vernetzt, nachhaltig", setzt das HiPhi Plaza einen neuen Maßstab für die intelligente Fertigung im digitalen Zeitalter. Mit vollständiger 5G-Abdeckung, der Integration von KUKA C4-Robotern der Weltklasse und der neuesten Generation von Dürr-Lackierrobotern wird die Fertigung nahtlos online und offline synchronisiert. In Zukunft wird die Smart Factory auch ein HiPhi-Erlebniszentrum sein, in dem die Nutzer die postmoderne und umweltfreundliche industrielle Fertigung erleben, die neuesten HiPhi X-Fahrzeuge Probe fahren und sogar einen Kauf ihres Wunschmodells tätigen können.

Informationen zu HiPhi

HiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.

Informationen zu Human Horizons

Human Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

