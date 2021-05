The Topps Company ernennt Mark Catlin, CEO des FC Portsmouth, zum General Manager, International Sports and Entertainment

New York (ots/PRNewswire) - Global Football Executive wird das Topps-Geschäft außerhalb von N.A. und Japan leiten

The Topps Company gab heute die Ernennung von Mark Catlin zum General Manager, International Sports and Entertainment, bekannt. Catlin, derzeit CEO des Portsmouth Football Club, wird seine neue Aufgabe zum 1. Juni übernehmen und an den Global Manager of Sports and Entertainment David Leiner berichten.

Catlin wird für das Geschäft der The Topps Company außerhalb Nordamerikas und Japans verantwortlich sein, zu dem einige der bekanntesten Lizenzen der europäischen und globalen Sport- und Unterhaltungsindustrie gehören, wie die UEFA Champions League, die deutsche Bundesliga, die Formel 1, Star Wars, WWE und die SPFL.

"Marks Erfolgsbilanz als Führungskraft in Wirtschaft und Sport macht ihn zu einer großartigen Besetzung für die nächste Phase im internationalen Geschäft von Topps, und ich freue mich sehr, ihn im Team willkommen zu heißen", sagte Leiner.

Catlin war in den letzten acht Jahren als CEO des Portsmouth FC tätig und in den letzten vier Jahren unter der Leitung von Topps Chairman Michael D. Eisner Eigentümer des Clubs.

"Ich kenne Mark seit mehreren Jahren und hatte das Vergnügen, mit ihm bei verschiedenen Initiativen zusammenzuarbeiten. Er hat eine enorme Leidenschaft für Innovation und Engagement für Spitzenleistungen, und sein tiefes Netzwerk in der globalen Geschäftslandschaft wird uns helfen, das Topps-Portfolio außerhalb der USA zu stärken und zu erweitern", sagte Topps-CEO Michael Brandstaedter.

Catlin kam 2012 zum Portsmouth Football Club, um ehrenamtlich mit dem Pompey Supporters' Trust und den Präsidenten zusammenzuarbeiten und den Verein vor dem Aus zu retten. Er wurde zum CEO ernannt, als die Liquidation vermieden wurde, und löschte in der Folge bestehende Schulden von mehr als 8 Millionen Pfund und jährliche Verluste von mehr als 1 Million Pfund. Nach der Erholung von der Verwaltung führte er den Verein konsequent zu EBITDA-Gewinnen und erreichte 2017 den Aufstieg als Meister aus der League Two und scheiterte in dieser Saison nur knapp an den Playoffs zum Aufstieg aus der League One.

"Mark ist einer der besten Geschäftsleute, die ich im Laufe meiner Karriere kennengelernt habe, was mich dazu veranlasst hat, ihn bei Topps vorzustellen", so Eisner. "Ich bin begeistert, dass Topps gesehen hat, was ich in Mark gesehen habe und seine enormen Fähigkeiten für das Unternehmen haben wollte. Sein Wissen über Sport und speziell über den globalen Fußball sowie seine allgemeine Geschäftserfahrung machen ihn zu einer natürlichen Besetzung für diese Rolle."

"Es war ein absolutes Privileg, durch meine Position als CEO des Portsmouth Football Club in den letzten Jahren so eng mit Michael Eisner und der Tornante-Familie zusammengearbeitet zu haben", sagte Catlin. "Außerdem konnte ich eine fantastische Geschäftsbeziehung zu Mike Brandstaedter, David Leiner und vielen anderen Topps-Führungskräften aufbauen, und ich konnte mich aus erster Hand von den erstaunlichen Fähigkeiten der Gruppe überzeugen. Topps ist bereits eine wirklich ikonische Marke, und ich freue mich darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, durch Innovation, Exzellenz und die Entwicklung von Produkten und Lizenzen weiterhin führend in diesem Sektor zu sein."

An Catlin berichten Chris Tait, Group Finance and Operations Director; Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA; Pravin Kalnawat, Head of Business and Operations, India; und Esteban Romiti, General Manager, LATAM. Catlin wird weiterhin im Vorstand des Portsmouth Football Club tätig sein.

Informationen zur The Topps Company

The Topps Company, Inc. wurde 1938 gegründet und ist ein globales Unternehmen für Konsumgüter, das Verbraucher durch ein breit gefächertes, ansprechendes und plattformübergreifendes Produktportfolio unterhält und erfreut. Dazu gehören physische und digitale Sammlerstücke, Sammelkarten, Sammelkartenspiele, Sticker- und Albumsammlungen, Memorabilien, kuratierte Erlebnisveranstaltungen, Geschenkkarten und neuartige Süßwaren. Topps Physical Sports & Entertainment Produkte umfassen Major League Baseball, Major League Soccer, UEFA Champions League, Bundesliga, National Hockey League, Formel 1, Star Wars, WWE, Wacky Packages®, Garbage Pail Kids®, Mars Attacks® und mehr. Topps Digital Sports & Entertainment hat sich mit Menschen auf der ganzen Welt verbunden, die unsere Apps heruntergeladen haben, darunter Topps® BUNT®, TOPPS® KICK®, Star Wars(TM): Card Trader von Topps®, Topps® WWE SLAM(TM), Topps® NHL SKATE(TM), Marvel Collect! by Topps® und Disney Collect! von Topps®. Topps Digital Services ist ein führender Verarbeiter, Vertreiber und Programm-Manager von Prepaid-Geschenkkarten und Anbieter von Cloud-basierten Finanzdienstleistungen und White-Label-E-Gift-Lösungen für weithin anerkannte digitale Unternehmen wie Airbnb, Deliveroo, DoorDash, Hulu, Instacart, Netflix, Nike, Twitch und Uber. Topps Confections, Bazooka Candy Brands, produziert, vermarktet und vertreibt Süßwarenmarken wie Ring Pop®, Push Pop®, Baby Bottle Pop®, Juicy Drop®, Finders Keepers® und Bazooka® Kaugummi. Für weitere Informationen besuchen Sie topps.com, play.toppsapps.com, toppsdigitalservices.com, Candymania.com, investors.thetoppscompany.com.

