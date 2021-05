Antenne Steiermark veranstaltet das erste Livekonzert nach dem Lockdown

Graz (OTS) - Antenne Steiermark macht’s möglich: Am ersten Öffnungstag nächste Woche Mittwoch steigt in Graz das erste Livekonzert nach Monaten der Lockdown-Stille! Hörer können sich ab sofort auf www.antenne.at anmelden, um an der Verlosung der begehrten Gratis-Tickets teilzunehmen.

Das Warten hat ein Ende. Österreich öffnet und es wird endlich wieder möglich, wovon viele Steirerinnen und Steirer in den vergangenen Lockdown-Monaten geträumt haben: Schon am Mittwoch, 19. Mai, lässt Antenne Steiermark im Grazer Orpheum das erste Livekonzert des Jahres mit den Chartstürmern Josh („Cordula Grün“) und Alle Achtung („Marie“) und ihren Nummer 1 Hits steigen. Das Konzert findet unter strengsten Auflagen statt, weshalb die Zahl der Besucher limitiert ist. Wer dabei sein will, sollte sich deshalb rasch auf www.antenne.at anmelden, um an der Verlosung der sicher begehrten Gratis-Tickets teilzunehmen.

Auch die Künstler fiebern der Premiere schon entgegen. „Ich hab meine Bandkollegen gar nicht gefragt, sondern sofort im Namen aller zugesagt“, verrät Max Bieder von Alle Achtung. Und auch Josh war sofort Feuer und Flamme: „Neben einer unfassbaren Motivation auf der Bühne und meinen Hits wie „Wo bist du“ und „Ring in der Hand“ darf man sich auch auf Songs vom neuen Album freuen – Welturaufführung!“ lacht er. „Das ist für mich immer das Allerschönste etwas zu spielen, das ich noch nirgends gespielt habe.“ Hausherr Bernhard Rinner, Leiter der Grazer Spielstätten, meldet das Orpheum startklar: „Wir sind bereit und stolz darauf, Schauplatz des Neustarts zu sein.“

Das Konzert ist ein weiterer Höhepunkt der neuen Antenne-Kampagne, die Herzenswüsche von Hörerinnen und Hörern erfüllt. Diesmal erfüllt die Antenne Steiermark gleich mehrere auf einmal: „Die Antenne Glücklichmacher sind in spezieller Mission für große und kleine Wünsche da“, verspricht Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler, der vom Echo auf die ersten wahr gewordenen Wünsche begeistert ist. Erfüllt werden sie nicht von der Antenne allein, sondern immer mit Hilfe der Hörerinnen und Hörer – so wie im Fall von Christoph Kügerl-Zsak, aus dem die Aktion hervorgegangen ist.

Er wandte sich mit der Frage an die Antenne, ob es möglich wäre, seinen 9. Geburtstag in einer Schokoladenfabrik zu feiern. Mit der Unterstützung der Hörer war die Lösung rasch gefunden. Chocolatier Josef Zotter meldet sich und lud Christoph in seine Schokoladenmanufaktur nach Bergl bei Riegersburg ein. Der Unternehmer Zotter nahm sich dort persönlich mehrere Stunden Zeit und zeigte Christoph alle Produktionsschritte, der auch noch seine eigene Kreation mixen durfte.

„Daraus sind die Antenne Glücklichmacher entstanden“, so Bichler, der sich gemeinsam mit dem Antenne-Team auf viele weitere Herzenswüsche freut. Anmeldungen und mehr Infos auf www.antenne.at

