FP-Mahdalik/Dvorak: FPÖ wird Nevrivys Parkpickerl-Verrat in Bezirksvertretung und Gemeinderat thematisieren

Was hat sich seit dem 17. März in Donaustadt geändert?

Wien (OTS) - „Noch am 17. März 2021 hat die Nevrivy-SPÖ in der Donaustädter Bezirksvertretung - so wie in den vergangenen Jahren auch - einer FPÖ-Resolution gegen die Einführung der flächendeckenden, kostenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung zugestimmt“, erinnern FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und der Donaustädter FPÖ-Klubobmann DI Andreas Dvorak und kündigen Initiativen in der Bezirksvertretung und im Gemeinderat gegen die SPÖ-Inkassoaktion zum Stopfen von Budgetlöchern an.

Unter anderem wollen wir vom „Messer-Ernstl“ folgendes wissen:

Was hat sich an der Verkehrs- und Stellplatzsituation im 22. Bezirk vom 17. März 2021 bis zum 5. Mai 2021 geändert? Warum ist der ehemals lautstarke Kämpfer gegen das flächendeckende Parkpickerl im 22. Bezirk vor SPÖ-Verkehrsstadträtin Sima eingegangen wie eine Primel und hat ihr den Background Boy bei der Vorstellung der Pläne zur Parkpickerlausweitung auf die Bezirke 13, 21, 22 und 23 gemacht? Warum fällt er den Donaustädter Autofahrern in den Rücken und will diese ab 2022 abräumen wie einen Christbaum? Stimmen die Gerüchte, dass er auf Grund der Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts der Korruption SPÖ-intern so im Eck ist, dass er nur noch eine Marionette der Rathaus-Genossen ist und beim geringsten Widerstand gegen die Autofahrer-Abzocke als Bezirksvorsteher abgelöst werden würde?

„Die FPÖ geniert sich für den Wortbruch des offenbar handlungsunfähigen Bezirksvorstehers und wird ihn sicher nicht so billig davonkommen lassen“, betonen Mahdalik und Dvorak und versichern entschiedenen FPÖ-Widerstand gegen diesen hinterlistigen SPÖ-Anschlag unter Mittäterschaft von NEOS und Grünen. (Schluss)wi/en/we/rt

