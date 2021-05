Wiener Festwochen starten heute mit Kartenverkauf

Wien (OTS) - Die Wiener Festwochen starten heute mit ihrem Kartenverkauf für ihr Frühsommer-Programm im Juni und Juli. Tickets sind erhältlich auf www.festwochen.at, in der Festwochen Tageskasse im MuseumsQuartier und telefonisch mit Kreditkarte (T +43 1 589 22 11). Mehr als 20 Produktionen stehen in diesem ersten Teil der Festwochen auf dem Programm – das Spätsommer-Programm folgt ab Ende August bis Ende September. Aufstrebende Neuentdeckungen und weithin beachtete Künstler*innen zeigen vielfältige Arbeiten aus allen künstlerischen Bereichen, von Theater und Musik, über Performance und Tanz bis zur bildenden Kunst. Darunter The Wooster Group, Marlene Monteiro Freitas, René Pollesch, Eszter Salamon, Markus Schinwald u.v.m.

Heute, am 14. Mai, um 21.20 Uhr, findet auch das Eröffnungskonzert zu 70 Jahre Wiener Festwochen statt. Mit Mira Lu Kovacs, Die Strottern, Herbert Pixner Projekt, Golnar & Mahan Trio u.v.m. Highlight des Abends: ein Festzug der Ausnahmechoreografin Florentina Holzinger featuring Soap&Skin. Heuer ohne Publikum vor Ort, dafür für alle live auf ORF 2, 3sat und orf.at!





