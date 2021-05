Toto: Doppeljackpot – 20.000 Euro warten im 13er Rang am Wochenende

7 Zwölfer nach Jackpot und weiterhin Jackpot in der Torwette

Wien (OTS) - Zwei Jackpots galt es in der Toto Runde 19A zu knacken, es ist jedoch nur bei einem gelungen. Jener beim Dreizehner hat allen Angriffen standgehalten und hat sich zum Doppeljackpot weiterentwickelt. Somit geht es in der nächsten Runde am Wochenende um rund 20.000 Euro.

Der Jackpot beim Zwölfer wurde von sieben Spielteilnehmern geknackt. Zwei Niederösterreicher, ein Vorarlberger, ein Steirer, ein Kärntner und zwei win2day-User gewannen jeweils mehr als 1.000 Euro. Der Steirer und der Kärntner waren jeweils mit einem Normalschein erfolgreich, alle anderen fünf jeweils per Systemschein.

In der Torwette gab es zum wiederholten Male keine fünf richtigen Ergebnisse, wodurch der Jackpot im ersten Rang in die Verlängerung geht. Diesmal gab es auch keinen Gewinn im zweiten Rang, wodurch auch hier ein Jackpot wartet.

Annahmeschluss für die Runde 19B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 19A

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 13.245,29 – 20.000 Euro warten 7 Zwölfer zu je EUR 1.021,70 88 Elfer zu je EUR 7,90 437 Zehner zu je EUR 3,20 221 5er Bonus zu je EUR 2,60

Der richtige Tipp: 2 2 X X 1 / 1 2 2 2 2 1 2 1 X 2 X X 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 24.709,44 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 387,46 Torwette 3. Rang: 1 zu EUR 484,30 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 147.449,97

Torwette-Resultate: 0:+ 2:+ +:+ 0:0 +:1

