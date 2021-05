SPÖ-Holzleitner: Beratungsstellen am Limit, Kinderschutz wahr- und ernstnehmen!

SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin pocht auf stärkeren Schutz von Frauen und Kindern.

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Kinder- und Jugendsprecherin Eva-Maria Holzleitner zeigt die traurige Bilanz von 14 Femiziden im heurigen Jahr, dass es nicht ausreichend Angebote an Beratungsstellen und Schutzzentren gibt. Holzleitner fordert deswegen einen massiven Ausbau: „Diese Woche begingen wir das zehnjährige Jubiläum der Istanbul-Konvention und morgen ist der Tag der Familie. Die niederschwellige, flächendeckende Versorgung für Frauen, Familien und Kinder darf nicht zu kurz kommen. Deshalb hat die SPÖ schon seit längerem einen entsprechenden Antrag eingebracht: ‚Familienberatungsstellen am Limit!‘“****

Im Jahr 2017 betrug das Bundesbudget für die gesetzlich verankerte Familienberatung 13,1 Mio. Euro. Unangekündigt kürzte die damalige ÖVP-Familienministerin Bogner-Strauß dieses Budget um 1 Mio. Euro. Nur ein massiver Aufschrei des Dachverbands der Familienberatung bewirkte, dass 50 Prozent der Kürzung aus Budgetmitteln des Familienressorts kompensiert wurden. Der ursprüngliche Betrag wurde jedoch selbst in den Folgejahren nicht mehr budgetiert. Nach einem Jahr Corona-Pandemie sind Familienberatungsstellen chronisch unterfinanziert und massiv überlastet. 385 Familienberatungsstellen begleiten über 250.000 Menschen und leisten 500.000 Beratungsstunden.

„Wir haben die Bundesregierung - insbesondere die Familienministerin Raab - aufgefordert, das Budget der Familienberatungsstellen auf 18 Mio. Euro zu erhöhen und diesen Betrag in den kommenden Jahren budgetär fortzuschreiben,“ so Holzleitner. „Die angekündigte Erhöhung ist ein erstes, richtiges Zeichen, aber dennoch zu wenig, wenn es um die flächendeckende und niederschwellige Versorgung geht.“ Familienberatungsstellen sind oftmals die erste Anlaufstelle, wenn Probleme wie Gewalt in der Familie auftauchen. Die gravierenden negativen psychosozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Familien, die hohe Anzahl an Frauenmorden und die damit zusammenhängende Situation von betroffenen Kindern und Jugendlichen sind ein klarer Handlungsauftrag zur ausreichenden finanziellen Absicherung im Sinne des Kinderschutzes. (Schluss) sd/sc

