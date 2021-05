Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein zu Gast im PULS 24 Bürgerforum – Montag, 17.5., 20:00 Uhr, PULS 24

„Österreich vor der Öffnung“: Alle Bürger:innen-Fragen zu Lockdown-Ende, Sommer-Ausblick und Impfungen

Wien (OTS) - Am 19. Mai sperrt Österreich wieder auf: Gastronomie, Hotel, Kultur, Sport – bald ist wieder deutlich mehr erlaubt. Am Montag, 17.5., stellt sich Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Die Grünen) live um 20:00 Uhr bei PULS 24-Chefreporterin Manuela Raidl den Fragen der Bürger:innen, wie es weitergehen soll.

Eine rasch steigende Impfquote, rückläufige Infektionszahlen und eine Entspannung auf den Intensivstationen lassen viele von einem Ende der Pandemie und einem „normalen“ Sommer träumen. Es bleiben aber Fragen offen: Was wird im Sommer erlaubt sein, was weiter verboten? Was bringt der Grüne Pass? Und haben wir die Pandemie endgültig besiegt oder ist es nur ein Durchatmen vor der nächsten Welle?

Fragen können per Mail bzw. Video an buergerforum@puls4.com oder per WhatsApp an 0676 848 451 452 geschickt werden.

Das PULS 24 Bürgerforum

Österreich vor der Öffnung – Haben wir Corona besiegt?

Montag, 17.5., LIVE um 20:00 Uhr auf PULS 24

Zu Gast: Wolfgang Mückstein, Gesundheits- und Sozialminister, Die Grünen

Moderation: Manuela Raidl

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470