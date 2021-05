Go and Change!

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Heute werden der neue Slogan und die neuen Markenkennwerte von GAC MOTOR veröffentlicht, die die strategische Ausrichtung des Unternehmens für die Zukunft definieren: GO AND CHANGE!

Bei GAC MOTOR dreht sich alles um die Entwicklung erstklassiger Fahrzeuge. Doch das Unternehmen will noch weiter gehen: Es will einen neuen Standard in Technologie, Design und Forschung setzen und seinen Kunden Mehrwert und bedeutende Veränderungen bieten.

"GO AND CHANGE!" bringt das Ethos und die Ausrichtung von GAC MOTOR auf den Punkt. Fortschritt soll durch Veränderung erreicht werden: Technologische Spitzenforschung und Innovation unterstützen das Unternehmen dabei, qualitativ hochwertige chinesische Automobile zu entwickeln.

Markenwerte

Vier Schlüsselkonzepte stehen im Mittelpunkt der neuen Markenwerte von GAC MOTOR: Ingenieurskunst; Q/D/R (Qualität, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit), technologische Innovation; und Verbindung.

Mit seinem Fokus auf der Ingenieurskunst strebt GAC MOTOR immer danach, die Erwartungen zu übertreffen und Exzellenz in jedem Detail zu erreichen; dadurch entstehen qualitativ hochwertigere Produkte mit dauerhaftem Wert, die Kunden zufrieden stellen.

Qualität, Langlebigkeit und Verlässlichkeit stehen ebenfalls damit in Verbindung. Jedes Fahrzeug von GAC MOTOR wird ausgiebig getestet, was die bisher mehr als 4 Millionen gefahrenen Testkilometer belegen. Alle Modelle sindt so konzipiert, dass sie 240.000 Kilometer oder 10 Jahre fahren können, ohne dass Qualitätseinbußen auftreten.

Technologische Innovationen ermöglichen es dem Unternehmen, international zu konkurrieren. Milliarden Yuan wurden in die R&D Center von GAC in Detroit, im Silicon Valley, in Shanghai und Guangzhou investiert. Im Zuge des Vorstoßes in Richtung Elektrifizierung des Unternehmens haben diese Zentren wichtige Neuerungen hervorgebracht, wie z. B. "Schwammsilizium", das das Gewicht und die Ladezeiten von Lithiumbatterien drastisch reduziert hat.

Schließlich ist der Aufbau einer vertrauensvollen Verbindung zu den lokalen Märkten ein wichtiger Bestandteil der neuen Phase der Markenentwicklung von GAC MOTOR. Drei neue Teams sind jetzt in Hongkong, Russland und in den Nahen Osten vertreten und auf der ganzen Welt wurden Ausstellungsräume eröffnet. GAC MOTOR konnte Erfolge in Chile verzeichnen, wo 7 neue Standorte eröffnet wurden, und in Saudi-Arabien, wo dieses Jahr der Meilenstein von 10.000 verkauften Exemplaren erreicht wurde. Dies sind erfreuliche Beispiele für das wachsendes Vertrauen in die Marke GAC MOTOR auf der ganzen Welt.

GAC MOTOR befindet sich in einem Aufwärtstrend und sieht sich heute nicht nur als Automobilhersteller, sondern als Repräsentant der Stärke chinesischer Ingenieurskunst. Anstatt die Zukunft abzuwarten, bringen sich GAC MOTOR und die Fahrer aktiv ein, um die Zukunft zu gestalten: "GO AND CHANGE!" ist ihre Realität.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1509489/GO_AND_CHANGE_TVC_EN_110S.mp4