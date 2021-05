Diem gibt Partnerschaft mit Silvergate und strategische Verlagerung der Aktivitäten in die USA bekannt

Washington (ots/PRNewswire) - Die Diem Association freut sich, eine Partnerschaft zwischen ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaft Diem Networks US und der Silvergate Capital Corporation (NYSE: SI) bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die Silvergate Bank ("Silvergate") exklusiver Emittent der Diem USD Stablecoin. Der Verband kündigt außerdem eine strategische Neuausrichtung an, in deren Rahmen die Hauptgeschäftsstelle von Diem von der Schweiz in die Vereinigten Staaten verlegt wird.

Diem hat ein Blockchain-basiertes Zahlungssystem entwickelt, um finanzielle Inklusion und verantwortungsvolle Innovation im Bereich der Finanzdienstleistungen zu fördern. Silvergate wird exklusiver Emittent des Diem USD Stablecoins und wird die Diem USD Reserve verwalten. Diem Networks US übernimmt den Betrieb des Diem Payment Network (DPN), eines autorisierten Blockchain-basierten Zahlungssystems, das den Echtzeit-Transfer von Diem Stablecoins unter zugelassenen Netzwerkteilnehmern ermöglicht. Die Bildung dieser Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in der Vorbereitung auf ein Diem USD-Pilotprojekt.

"Silvergate ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Finanzinnovation und ein idealer Partner für Diem bei unseren Bemühungen, ein Blockchain-basiertes Zahlungssystems zu entwickeln, das Verbraucher schützt und die Integrität des Finanzsystems verbessert", sagte Stuart Levey, Chief Executive Officer von Diem. "Wir setzen uns für ein Zahlungssystem ein, das für Verbraucher und Unternehmen sicher ist, Zahlungen schneller und günstiger macht und die Vorteile der Blockchain-Technologie nutzt, um mehr Menschen auf der ganzen Welt die Vorteile des Finanzsystems zugänglich zu machen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Silvergate, um diese gemeinsame Vision zu verwirklichen."

"Wir glauben an die Zukunft von Stablecoins, die mit US-Dollar gedeckt sind, und an ihr Potenzial, bestehende Zahlungssysteme zu verändern", sagte Alan Lane, Chief Executive Officer von Silvergate. "Wir sind beeindruckt von der Technologie und dem Engagement von Diem, ein regulatorisch konformes Zahlungssystem aufzubauen, das einen sicheren Weg bietet, Geld zu bewegen. Wir freuen uns, an einem Punkt im Prozess zu sein, an dem wir dieses Produkt mit Zuversicht ankündigen können und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Diem, um es auf den Markt zu bringen."

Parallel zum Aufbau dieser Partnerschaft erleichtert Diem die Umsetzung seiner Pläne für die Emission des Diem USD Stablecoin, indem es seine Hauptaktivitäten von der Schweiz in die USA verlagert. Diese Verlagerung steht im Einklang mit Diems ursprünglichem strategischen Fokus auf die Vereinigten Staaten und spiegelt Diems Einschätzung des sich entwickelnden regulatorischen Umfelds für digitale Währungen in den USA wider.

Infolgedessen zieht Diem seinen Antrag auf eine Zahlungssystem-Lizenz bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zurück, da eine FINMA-Lizenz im Rahmen des neuen Modells nicht erforderlich ist. Silvergate ist eine im Bundesstaat Kalifornien eingetragene Bank und Mitglied der Federal Reserve. Diem Networks US wird sich beim Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums als Gelddienstleistungsunternehmen registrieren.

"Auch wenn wir jetzt planen, das Projekt vollständig in den US-amerikanischen Aufsichtsbereich umzuziehen, und keine Lizenz der FINMA mehr erforderlich sein wird, hat das Projekt sehr von dem intensiven Lizenzierungsprozess in der Schweiz und dem konstruktiven Feedback der FINMA und von mehr als zwei Dutzend anderen Aufsichtsbehörden aus der ganzen Welt, die von der FINMA konsultiert wurden, um das Projekt zu prüfen, profitiert", sagte Levey.

Die Diem Association ist ein Mitgliedsverband, der sich dem Aufbau eines Blockchain-basierten Zahlungssystems verschrieben hat, das finanzielle Innovationen, Inklusion und Integrität unterstützt. Zu den 26 Mitgliedern gehören Händler, Zahlungsdienstleister, Partner aus dem sozialen Bereich und andere Organisationen. Diem Networks US ist die primäre Betriebseinheit von Diem. Das Diem Payment Network bietet eine schnellere und kostengünstigere Möglichkeit, Zahlungen durchzuführen und enthält strenge Kontrollen zum Schutz der Verbraucher und zur Bekämpfung der Finanzkriminalität. Es soll die Interoperabilität zwischen den Netzwerkteilnehmern ermöglichen, was den Wettbewerb ankurbelt und den Verbrauchern zugutekommt, und die Infrastruktur des öffentlichen Sektors ergänzen sowie mit digitalen Währungen von Zentralbanken integriert werden, wenn diese verfügbar werden.

