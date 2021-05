Aktuelle Zahlen zum Corona-Virus

Bisher 634.893 Fälle, 10.444 verstorben und 611.254 genesen. 1.046 hospitalisiert, davon 316 intensiv. 933 Neuinfektionen österreichweit.

Wien (OTS) - Bisher gab es in Österreich 634.893 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (13. Mai 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.444 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 611.254 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.046 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 316 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 17

Kärnten: 67

Niederösterreich: 134

Oberösterreich: 155

Salzburg: 87

Steiermark: 137

Tirol: 99

Vorarlberg: 71

Wien: 166





Der Betrieb des Dashboards des Gesundheitsministeriums erfolgt durch die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) und ist unter „covid19-dashboard.ages.at“ abrufbar. Das Dashboard bezieht seine Daten ausschließlich aus dem Epidemiologischen Melderegister (EMS) und wird täglich, 14:00 Uhr, aktualisiert. Das EMS ist das offizielle Register, in welches von den Bezirksbehörden sowie von Labors eingetragen wird. Das Bundesministerium für Inneres erhebt die Zahlen im Rahmen der Koordination des Staatlichen Krisen- und Katastrophenmanagements im Einsatz- und Koordinationscenter (EKC) über eine Videokonferenz. Diese Zahlen können Fälle enthalten, die im EMS noch nicht erfasst sind.





