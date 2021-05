Österreich neu entdecken: Sommer in der Tiroler Zugspitz Arena

Bei Deutschen beliebt, in Österreich als Geheimtipp gehandelt: Mit gut durchdachten Sommerangeboten möchte die Region verstärkt heimische Gäste ansprechen.

Ehrwald (OTS) - Magische Bergseen, Wander- und Bikerouten soweit das Auge reicht und jede Menge familienfreundliche Freizeitangebote: Die Tiroler Zugspitz Arena bietet alle Zutaten für einen perfekten Sommerurlaub. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um die Region neu zu entdecken.

Für viele Österreicher steht der Name Zugspitze für Urlaub in Deutschland, dabei befindet sich auf der Tiroler Seite des bekannten Gipfels ein kleines Paradies. Mit sieben verschiedenen Gebirgs- und Badeseen, mehr als 150 Wanderwegen und jeder Menge Mountainbiketrails und Klettersteigen ist die Region ein echter Abenteuerspielplatz für Groß und Klein.

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren auf unsere Stärken konzentriert und unsere touristischen Angebote den Bedürfnissen der Gäste noch besser angepasst“, sagt TVB-Obmann Theo Zoller. Dazu zählt der Ausbau der (E-)Mountainbike-Strecken, die Renovierung des Hallenbads und die Entwicklung neuer Erlebniswege.



Das kostenlose, hochwertige Kinder- und Jugendprogramm sowie eine Vielzahl an Aktivitäten für die ganze Familie machen die Tiroler Zugspitz Arena darüber hinaus zum echten Geheimtipp für Familien. Mit speziellen Angeboten wie einer Skill Area für Mountainbiker und der neu eröffneten Aktivmeile will der Tourismusverband in Zukunft auch österreichische Gäste verstärkt in die Region locken.

Weitere Presseinformationen und Fotodownloads online unter www.tza.newsroom.pr

