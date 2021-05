Wiener Start-Up startet revolutionäre Fußball-App

Der Erfolg beim Wetten hängt natürlich von zahlreichen Faktoren ab. Einige davon kann man selbst kaum kontrollieren. Overlyzer ist diesbezüglich das ‚fehlende Puzzlestück‘ zum Erfolg. Durch die Veranschaulichung der Spielverläufe und die Filterfunktionen können Benutzer Spiele finden, die sie normalerweise übersehen könnten und vor allem ihr Risiko beim Wetten deutlich minimieren Daniel Mandl, CEO Overlyzer GmbH 1/2

Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Heinz Patzelt einen der größten heimischen Experten in diesem Segment für unser Projekt gewinnen konnten. Er komplettiert unser Team und wir haben für die Zukunft Großes vor Daniel Mandl, CEO Overlyzer GmbH 2/2

Wien (OTS) - Vor etwa einem Jahr ging die neue Website Overlyzer ans Netz, seit Dienstag findet man das innovative Tool für Live-Wetten auch im Google Play Store. Overlyzer bietet einen brandneuen Algorithmus, der den Verlauf von Fußballspielen aus über 800 Ligen und 160 Nationen in Graphenform darstellt – und all das in Echtzeit.

Der User sieht so auf einen Blick, welches Team mehr Druck ausübt, ob das Spiel eher offensiv oder defensiv geführt wird und welches Team gerade am Drücker ist. Mit Hilfe der erweiterten Filteroptionen können Benutzer des Tools ihre Spielauswahl nach allen denkbaren Kriterien sortieren lassen: Druck, Schüsse, Ecken, Karten, aber auch Spielphasen, Pre-Game- und Livequoten oder Ballbesitz. So kann die Spielauswahl direkt auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Overlyzer ist das neue Projekt der Macher des Austrian Soccer Board und abseits.at, zwei der ältesten und renommiertesten Fußballportale Österreichs. Mittlerweile zählt die neue Plattform aktive Benutzer aus über 40 Ländern, die speziell auf Twitter zu einer großen Community vereint wurden, um Tipps und Tricks auszutauschen.

Ab sofort ist Overlyzer auch als App im Google Play Store erhältlich. Für Livewetten-Begeisterte ist Overlyzer damit noch schneller verfügbar als bisher. Wie Geschäftsführer Daniel Mandl erklärt, ist das Tool speziell für Sportwetten entwickelt worden: „ Der Erfolg beim Wetten hängt natürlich von zahlreichen Faktoren ab. Einige davon kann man selbst kaum kontrollieren. Overlyzer ist diesbezüglich das ‚fehlende Puzzlestück‘ zum Erfolg. Durch die Veranschaulichung der Spielverläufe und die Filterfunktionen können Benutzer Spiele finden, die sie normalerweise übersehen könnten und vor allem ihr Risiko beim Wetten deutlich minimieren .“

Mit an Bord ist mit Heinz Patzelt auch ein echter Branchenroutinier. Der ehemalige CEO von Interwetten und Gründer von wettfreunde.net, das vor etwa drei Jahren an das dänische Unternehmen Better Collective veräußert wurde, beteiligte sich am Unternehmen und wird mit seiner Expertise zu noch rasanterem Wachstum beitragen. „ Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Heinz Patzelt einen der größten heimischen Experten in diesem Segment für unser Projekt gewinnen konnten. Er komplettiert unser Team und wir haben für die Zukunft Großes vor “, betont Mandl.

Neben mehreren neuen Features ist nun auch eine eigene App für iOS-Systeme in Arbeit. Die nächsten Neuerungen werden in den kommenden Wochen und Monaten präsentiert werden.

Website: overlyzer.com

Rückfragen & Kontakt:

Overlyzer GmbH

Daniel Mandl

Geschäftsführer

Tokiostraße 1/3/24, 1220 Wien

Mobil: +43 699 10 41 79 67

E-Mail: office @ overlyzer.com