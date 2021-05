Sieber begrüßt Maßnahmen der Bundesregierung für den Gewaltschutz im Interesse der Familien

ÖVP-Familiensprecher: Rund 25 Millionen Euro Maßnahmenpaket, drei Millionen für Familienberatung und Kinderschutzeinrichtungen

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das sind unendlich wichtige Maßnahmen für den Gewaltschutz im Interesse der Familien, der Frauen und Kinder in Österreich.“ Mit diesen Worten begrüßt ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber den Ausbau der Familienberatungsstellen in Österreich, den Frauen- und Familienministerin Susanne Raab heute gemeinsam mit Justizministerin Alma Zadic, Innenminister Karl Nehammer und Sozialminister Wolfgang Mückstein nach dem Ministerrat präsentiert hat. „Damit reagiert die Bundesregierung auf die Gewaltereignisse der letzten Zeit“, so Sieber. Das Maßnahmenpaket in Höhe von rund 25 Millionen Euro hat die Bundesregierung nach einem virtuellen Runden Tisch mit Opferschutzeinrichtungen geschnürt.

Als Erstanlaufstellen in Familien- und Partnerschaftsfragen stellen die rund 400 Familienberatungsstellen in Österreich wichtige Eckpfeiler der psychosozialen Versorgung der österreichischen Bevölkerung und somit wichtige Stellen der Prävention dar, betont Sieber. „In den letzten beiden Jahren wurde das Budget der Frauenberatungsstellen erfreulicherweise erhöht. Nun wird auch der im Regierungsprogramm vorgesehene Ausbau der Familienberatungsstellen umgesetzt.“

Darüber hinaus ist zum weiteren Ausbau und zur Absicherung von Kinderschutzzentren auch vorgesehen, die diesbezügliche Förderung von Seiten des Bundeskanzleramtes zu erhöhen. Die Hauptfinanzierung der Kinderschutzeinrichtungen erfolgt weiterhin durch die zuständigen Bundesländer.

„Insgesamt gibt es also in diesem Bereich eine Aufstockung um rund drei Millionen Euro von Seiten der Bundesregierung: 2,9 Millionen Euro für die Familienberatungsstellen und 100.000 Euro für die Kinderschutzeinrichtungen. Eine schöne und vor allem wichtige Summe für unsere Familien“, schließt Sieber.

