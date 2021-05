Hungerländer/Zierfuß: Dringender Sanierungsbedarf auf allen Ebenen bei Volkshochschulen bestätigt

Stadtrechnungshof kritisiert mangelnde Auslastung und jahrelanges Wegschauen bei Finanzdesaster - VP-Kritik bestätigt - Inhaltliche Neuausrichtung der VHS notwendig

Wien (OTS) - In ihrer Kritik bestätigt fühlen sich die Gemeinderäte Caroline Hungerländer und Harald Zierfuß anlässlich des aktuellen Stadtrechnungshofberichts zu den Volkshochschulen (VHS). „Der Bericht macht deutlich, was wir bereits seit Jahren sagen: Die Volkshochschulen sind nicht nah genug an den Wienerinnen und Wienern. Das Kursangebot ist einfach nicht aus dieser Zeit und wird auch nicht angenommen wie die Zahlen zeigen. Die neue Volkspartei fordert schon seit Langem eine inhaltliche Neuausrichtung. Der jahrelange Schlaf in der Pendeluhr muss ein Ende haben", so die beiden Gemeinderäte, die neben der mangelnden Auslastung auch das finanzielle Desaster durch den Bericht bestätigt sehen.

„Das finanzielle Desaster ist seit Jahren bekannt, jedoch wurde hier einfach nicht reagiert“, kritisiert Hungerländer das jahrelange Kopf-in-den-Sand stecken. Man fragt sich wirklich, was die Gründe für diese Untätigkeit waren - dass Probleme durch Wegschauen nicht kleiner werden, sollte den Verantwortlichen bekannt sein. Es ist prinzipiell begrüßenswert, dass es jetzt endlich ein Sanierungskonzept für die Volkshochschulen gibt - was es aber noch dringender braucht, ist eine inhaltliche Neuausrichtung aller Volkshochschulen, die als Anlaufstelle für die Wienerinnen und Wiener wieder erste Wahl werden müssen“, so Hungerländer und Zierfuß, die abschließend auch auf den unbestreitbaren parteipolitischen Einfluss der SPÖ verweisen, wie auch von Seiten des Stadtrechnungshofes bestätigt wird. Dieser muss dringend unterbunden werden.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei Wien

Mag. Johanna Sperker

Stv. Leitung Kommunikation & Presse

+43 664 859 5710

johanna.sperker @ wien.oevp.at

https://neuevolkspartei.wien