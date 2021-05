Gewalt an Frauen: Landesrätinnen fordern Bundesregierung zum Handeln auf

LHStv.in Prettner und LR.in Schaar: Absichtserklärungen sind zu wenig - Mehr Budget, Austausch und tatsächliche Umsetzung der notwendigen Maßnahmen gefordert

Klagenfurt (OTS) - Sieben Landesrätinnen aus den Bundesländern Kärnten, Wien, Niederösterreich, Burgenland, Steiermark und Oberösterreich haben sich in einem offenen Brief an die zuständigen Ministerinnen und Minister der Bundesregierung gewandt. Sie fordern die Bundesregierung zu mehr Budget und Dialog im Gewaltschutz auf. „Österreich hat ein Problem mit Männergewalt“, betont dazu Kärntens Frauenreferentin Landesrätin Sara Schaar heute, Mittwoch. „Dieses Problem gibt es nicht erst seit den entsetzlichen Femiziden in diesem Jahr, doch geben sie uns Anlass, erneut laut zu werden. Die Bundesregierung muss endlich handeln“. Auch Kärntens Sozial- und Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner fordert: „Wir dürfen nicht lockerlassen. Wir müssen unsere Kräfte bündeln: Absichtserklärungen des Bundes sind zu wenig, es muss gehandelt werden. Und zwar jetzt.“

„Es benötigt dringend regelmäßigen Austausch zwischen Bund und Ländern, vom Innenministerium koordinierte Fallkonferenzen in jedem Bundesland gemeinsam mit Gewaltschutzzentren, Frauenhäusern, Polizei und Justiz. Nicht zuletzt sind zwingend mehr Budgetmittel des Bundes nötig – konkret für den Gewaltschutz und vor allem für die Akuthilfe, die gegenwärtig vorrangig von den Bundesländern finanziert wird“, verlangen die Sozialreferentin und die Frauenreferentin.

„Um diese grausamen Morde und den Anstieg von Gewalt an Frauen nachhaltig zu verhindern, braucht es auch Maßnahmen auf anderen Ebenen: vor allem auf der präventiven Ebene“, so Schaar. In Übereinstimmung mit den Ausführungen von Expertinnen und Experten wird die Bundesregierung daher aufgefordert, einen Schwerpunkt in der präventiven Arbeit mit Schülerinnen und Schülern, Jugendlichen, besonders mit männlichen, sowie mit Männern und Beschäftigten im Gesundheitsbereich sowie im Rahmen von opferschutzorientierter Täterarbeit zu setzen.

„Betroffenheit alleine reicht nicht, es erfordert endlich die Aufmerksamkeit und nachhaltige Maßnahmen, die immer schon notwendig waren“, betonen Prettner und Schaar unisono.

(I N F O: Offener Brief der zuständigen Landesrätinnen zum Gewaltschutz unter https://frauen.ktn.gv.at/aktuelles/details?nid=149)

