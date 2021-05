NEOS Wien/Gara: „Pflege als integralen Teil der Gesundheitsversorgung denken“

Tag der Pflege unter dem Motto: Eine Vision für die zukünftige Gesundheitsversorgung

Wien (OTS) - Die Pflege ist ein zentrales Rückgrat der Gesundheitsversorgung. Das hat die Corona-Pandemie täglich vor Augen geführt. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Pflegekräfte im Zusammenspiel mit den anderen Gesundheitsberufen wäre das Gesundheitssystem längst kollabiert. Dafür gebührt den Menschen in den verschiedensten Pflegeberufen nicht nur Anerkennung und Wertschätzung, sondern auch eine fundierte Ausbildung bei entsprechender Bezahlung. Denn der Bedarf an professioneller Pflege steigt in einer Vielzahl von Bereichen – intramural wie extramural und auch in der Schulgesundheit.

Die Wiener Fortschrittskoalition hat die qualitativ hochwertige Ausbildungsoffensive für Gesundheits- und Pflegeberufe daher deutlich ausgebaut. „Entscheidend ist, Pflege als integralen Teil der Gesundheitsversorgung zu denken und zu steuern“, so NEOS Wien Gesundheitssprecher Stefan Gara anlässlich des Internationalen Tags der Pflegenden. „Damit werden auch neue Rollenbilder und Aufgaben für den professionelle Pflegeberuf an Bedeutung gewinnen.“ Eine Schlüsselrolle wird dabei die Digitalisierung einnehmen. Durch sie entstehen neue Chancen und Aufgabenfelder, wie beispielsweise durch digitale Plattformen wie „virtuelle Tageskliniken“: Hier können sich neue Formen der Zusammenarbeit und die regelmäßige Betreuung von Patient_innen mit beispielsweise chronischen Erkrankungen etablieren. Dadurch erweitert sich auch das Spektrum an Verantwortung.

Reformbedarf auf Bundesebene gibt es laut Gara in der Finanzierung professioneller Pflegeangebote: „Gesundheitsförderung und Prävention, sowie Case- und Caremanagement sind wichtige Bausteine in der Gesundheitsversorgung der Zukunft. Für ein echtes, selbständiges Betreuungsangebot braucht es jedoch dringend Kassenverträge für Pflegekräfte. Hier ist der Gesundheitsminister gefordert.“

