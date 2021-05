Aquaphonix – Wasserspektakel 2021

Das Eventhighlight des heurigen Sommers in Schloss Hof mit Stargast Conchita

Schloßhof (OTS) - Schloss Hof war schon zu Zeiten Prinz Eugens und Maria Theresias für seine rauschenden Feste bekannt. An diese Tradition knüpft Schloss Hof mit einem bunten Veranstaltungsreigen an. Veranstaltungshighlight ist in diesem Jahr das Wasserspektakel, das bereits 2019 und 2020 bei den zahlreichen BesucherInnen für große Begeisterung sorgte und sich, produziert von Yme Entertainment, heuer neu erfindet.

„Wir freuen uns sehr, das Wasserspektakel „Aquaphonix“ mit Stargast Conchita unseren Gästen präsentieren zu können. Die erlebnisorientierte Inszenierung verspricht unvergessliche Stunden im unvergleichlichen Ambiente von Schloss Hof“, zeigt sich Klaus Panholzer, Geschäftsführer der Schönbrunn Group, begeistert.

Die Veranstaltung im traumhaften Barockgarten von Schloss Hof bietet ein einmaliges Erlebnis, eine Symphonie aus Musik, Wasser, Feuer, Licht, Sound und Artistik. Geschäftsführer von Yme Entertainment, Hans Reinisch, erklärt: „Bis zu 30 Meter hohe Wasserfontänen werden mit musikalischen Klängen verschiedenster Genres in einer fulminanten Show präsentiert.“ Begleitet werden die visuellen und akustischen Darbietungen durch eine beeindruckende und einzigartige Feuer-, Licht- und Trommelshow.

Höhepunkt des Wasserspektakels ist Stargast Conchita, die mit ihrer eindrucksvollen Stimme für Gänsehaut-Momente sorgen wird. „Es ist mir ein Vergnügen, diesen Sommer als Stargast in Schloss Hof beim Wasserspektakel „Aquaphonix“ dabei zu sein – eine Location und ein Event der Einzigartigkeit!“, so Tom Neuwirth alias Conchita.

Das Wasserspektakel findet als Outdoor-Veranstaltung im Barockgarten am 12., 13., 14. und 15. August 2021 sowie am 19., 20., 21. und 22. August 2021 um 20:15 Uhr statt. Einlass ist bereits um 17:30 Uhr. Tickets sind ab 44 € pro Person online unter www.schlosshof.at erhältlich. Um einen Aufpreis von 5 € pro Person an der Kassa vor Ort können Schloss Hof mit seinem prunkvollen Schloss, prachtvollen Barockgarten und lauschigen Gutshof sowie das bezaubernde Schloss Niederweiden bereits ab 10:00 Uhr erkundet werden.

Ort: Schloss Hof, 2294 Schloßhof 1 / Schloss Niederweiden, 2292 Niederweiden 1

Öffnungszeiten: Die aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter www.schlosshof.at

Eintritt Wasserspektakel: Tickets sind unter www.schlosshof.at erhältlich

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten und aktuelle Sicherheitsrichtlinien unter +43 2285 20 000, office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at

Weiterführende Informationen und ausgewähltes Bildmaterial finden Sie unter www.schoenbrunn-group.com/presse

Die Schönbrunn Group vereint unter ihrem Dach die meistbesuchten Attraktionen und Angebote des imperialen Erbes Österreichs: das Schloss Schönbrunn, das Möbelmuseum Wien, das Sisi Museum, die Kaiserappartements und die Silberkammer in der Wiener Hofburg sowie Schloss Hof und Schloss Niederweiden. Die Schönbrunn Group ist mit der Erhaltung und Revitalisierung der anvertrauten Kulturgüter sowie der Gestaltung neuer Kulturvermittlungsformate und Entwicklung neuer Geschäftsfelder betraut. Die dafür notwendigen Mittel werden zur Gänze aus selbst erwirtschafteten Erlösen aufgebracht. Zentrale Aufgabe und Passion sind, die Menschen für das imperiale Erbe und die Welt der Habsburger zu begeistern, ob direkt vor Ort an den Standorten der Schönbrunn Group oder begleitend über das digitale Angebot. Die Standorte der Schönbrunn Group sind führende Tourismusdestinationen sowie beliebte Freizeitziele und Naherholungsgebiete.

