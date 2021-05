FP-Seidl: Lange Wartezeiten beim AKH und fehlendes Personal in den Leitstellen bescheinigen Totalversagen von SPÖ-Stadtrat Hacker

FPÖ-Wien macht auf diesen Umstand seit Jahren aufmerksam – SPÖ betreibt „Vogel-Strauß-Politik“ auf Kosten der Gesundheit aller Wiener

Wien (OTS) - Dem Gesundheitssprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Wolfgang Seidl „reicht’s endgültig“: Wie der ORF-Wien heute online berichtet, klagen unzählige Patientinnen und Patienten über lange Wartezeiten am AKH-Telefon, fehlendes Personal in Leitstellen, tagelange Wartezeiten für dringende Termine und ein administratives Superchaos.

„Wir Wiener Freiheitlichen wissen um dieses Problem nicht nur seit geraumer Zeit Bescheid, sondern konfrontierten unzählige Male den zuständigen SPÖ-Gesundheitsstadtrat damit. Wir legten ihm Lösungen und einen Reformplan vor, stellten Anträge im Wiener Gemeinderat und suchten mit ihm das diesbezügliche Gespräch. Verbessert hat sich nichts, im Gegenteil. Wer statt Probleme anzupacken lieber eine ‚Vogel-Strauß-Politik‘ mit Kopf in den Sand stecken betreibt, ist in dieser Funktion vollkommen Fehl am Platz“, so Seidl, der Hacker den Rücktritt nahelegt. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

nfw @ fpoe.at

www.fpoe-wien.at