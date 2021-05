Virtual Production Studio Vienna wird mit drei Preisen bei den Global Eventex Awards 2021 ausgezeichnet!

Zweimal Gold und einmal Bronze bei der elften Ausgabe des internationalen Awards für Events, Live-Marketing und Innovationen

Wien (OTS) - Mit zwei Gold- und einer Bronze-Auszeichnung gehört das Virtual Production Studio Vienna zu den großen Gewinnern der elften Ausgabe des internationalen Awards für Events, Live-Marketing und Innovationen.

Gold wurde in der Kategorie „New venue“ vergeben für außergewöhnliche und innovative neue Locations. Ein weiteres Mal gab es Gold in der Kategorie „Versatile venue“ für die Vielseitigkeit und breit gefächerten Anwendungsmöglichkeiten der Location. Eine besondere Ehre ist außerdem der Bronze-Preis in der Kategorie „People's choice venue“, bei der das Publikums-Voting zählt.

Besonders bemerkenswert ist, dass 561 Beiträge aus 37 Ländern bei den Eventex Awards 2021 eingereicht wurden: Das Virtual Production Studio Vienna konnte demnach beweisen, dass es international zu den Besten der Branche gehört – eine beeindruckende Leistung in einem durchwegs turbulenten und schwierigen Jahr. Das Virtual Production Studio Vienna ist eines der modernsten Film-, Broadcast- & Streaming-Studios in Europa und hat dazu beigetragen, Österreich als technologischen Vorreiter im Bereich der Film-, Fernseh-, Werbe- und Eventindustrie zu positionieren.

Die Global Eventex Awards wurden 2009 gegründet, um Kreativität, Innovation und Effektivität in der Branche zu ehren. Heute sind die Eventex Awards eine der angesehensten Auszeichnungen in der Welt der Events und des Erlebnismarketings.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Klissenbauer

alexander @ mediaapparat.com



Media Apparat GmbH

Zentagasse 32/7

1050 Wien