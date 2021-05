Wiener Bäder: Saisonstart am 19. Mai

Vizebürgermeister Wiederkehr: „Die Freude auf die Eröffnung der Wiener Bäder ist bereits sehr groß. Die Wiener Bäder sind bereit!“

Wien (OTS) - Die vielen Badegäste können es kaum noch erwarten: Am 19. Mai 2021 öffnen die 17 Sommerbäder, 11 Familienbäder, die Hallenbäder Hütteldorf und Brigittenau sowie die Schwimmhallen des Theresienbades und des Hallenbades Donaustadt. „Die Freude auf die Eröffnung der Wiener Bäder ist bereits sehr groß. Die Wiener Bäder sind bereit! Einen großen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Hochtouren daran gearbeitet und damit allen Menschen in Wien wieder den sommerlichen Badespaß ermöglichen. Ziel ist es, auch heuer wieder möglichst vielen Badegästen erholsame, schöne und sichere Badetage zu bieten“, so Vizebürgermeister und zuständiger Stadtrat Christoph Wiederkehr.

Ergänzende Baderegeln, Registrierung und Kontrolle

Mindestabstand, Hygieneregeln sowie eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen gelten auch im Badebetrieb. Um einen sicheren Badebetrieb zu ermöglichen, wurden in Entsprechung der Verordnung des Gesundheitsministeriums folgende ergänzende Regeln zur Badeordnung festgelegt:

- Der Einlass ist nur für genesene, geimpfte oder getestete Personen zulässig. Entsprechende Kontrollen sind vor jedem Badebesuch durchzuführen (ausgenommen Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr). In den Sommer- und Freibädern erfolgt keine namentliche Registrierung – in den Hallenbädern ist diese erforderlich.

- Beim Einlass sowie am gesamten Badegelände ist ein Mindestabstand von 2 Meter zu anderen Badegästen, ausgenommen im gemeinsamen Haushalt lebend, einzuhalten.

- Im Schwimmbecken ist ein Mindestabstand von 2 Metern, in Naturgewässern von 3-4 Metern einzuhalten.

- Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten, besondere Hygiene wird in Sanitärräumen und Schwimmbecken erwartet.

- In allen Innenräumen ist eine Schutzmaske der Klasse FFP2 zu tragen.

- Das Verweilen an Einstiegen, Beckenrändern und Beckenumgängen ist nicht gestattet.

- Ansammlungen sind zu vermeiden.

Hinweisschilder und Eigenverantwortung

Zahlreiche Hinweisschilder, Piktogramme und das Bäderpersonal werden auf die Schutzmaßnahmen hinweisen. Eintritt für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr nur in Begleitung eines Erwachsenen, der auch die Aufsichtspflicht zu übernehmen hat.



Zugangsbeschränkungen

Die freien Badeplätze werden wieder in der bewährten Bäderampel dargestellt. Diese kann digital in der APP Stadt Wien Live sowie online unter wien.gv.at/baeder oder wien.gv.at/baederampel aufgerufen werden. Die Vollbelegung wird vor Ort durch Hinweisschilder sowie die „Blaue Fahne“ angezeigt. Monats- und Saisonkarten sind auch 2021 nicht erhältlich, da damit der Zutritt nicht garantiert werden kann. In den Eingangsbereichen werden Leitsysteme, Markierungen und gegebenenfalls Absperrungen eingerichtet. Für Gastronomie- und Freizeitbetriebe gelten die diesbezüglichen rechtlichen Bestimmungen. Da an den Bädereingängen keine Registrierung erfolgt, ist diese in den Gastgewerbebetrieben vorzunehmen.

Sondertarif und Vorverkauf

Einzeltickets sind in allen Sommer- und Familienbädern sowie stellvertretend für die Bäderzentrale im Amalienbad erhältlich. Die Eintrittskarten gelten für ein bestimmtes Bad und können bis zu drei Tage im Voraus erworben werden. Am Badetag selbst sind die Tickets auch online erhältlich. Der Webshop ist über die Homepage der Wiener Bäder wien.gv.at/baeder aufrufbar. Aufgrund der Regeln und Einschränkungen werden die Eintrittspreise deutlich reduziert:

- Kleinkinder bis 6 Jahre: unentgeltlich (Karte erforderlich)

- Kinder 7-14 Jahre: 1 EUR

- Jugendliche 15-18 Jahre, SeniorInnen ab 63 Jahre, Ermäßigt und Saisongäste: 2 EUR

- Erwachsene 3 EUR

Vorverkauf, Onlinetickets und der vereinfachte Tarif sollen die Wartezeit an den Bäderkassen deutlich verkürzen.

Hallenbäder und Saunas

Der Schwerpunkt an der Bädereröffnung liegt bei den Sommerbädern, Familienbädern sowie Hallenbäder mit Freibereichen. In den Schwimmhallen sind 20m2 Raumfläche pro Badegast erforderlich. Jene Schwimmhallen, die für den Betrieb der Freibereiche erforderlich sind, öffnen ebenfalls am 19.5.2021 (Theresienbad, Hütteldorf, Brigittenau, Donaustadt) – weitere folgen.

Rückfragen & Kontakt:

Stephan Maier, BA MBA

Mediensprecher VBgm. Wiederkehr, MA

Tel.: 01 4000 83213

E-Mail: stephan.maier @ wien.gv.at



Martin Kotinsky

MA 44 - Bäder

Telefon: 01 60112-44103

Mobil: 0676 8118 44103

E-Mail: martin.kotinsky @ wien.gv.at