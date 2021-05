Obernosterer: Erhöhung der Investitionsprämie ist ein wichtiges Signal für die heimischen Unternehmen

ÖVP-Budgetsprecher berichtet von der Ausschusssitzung

Wien (OTS) - In der gestrigen Sitzung des Budgetausschusses unter dem Vorsitz von ÖVP-Budgetsprecher Abg. Gabriel Obernosterer wurde eine weitere, spürbare Erhöhung der Covid-19-Investitionsprämie für Unternehmen beschlossen. „Das ist ein wichtiges Signal für die Unternehmerinnen und Unternehmer in unserem Land, die wirtschaftlich unter der Coronakrise leiden und trotzdem dafür geradestehen, dass unsere Wirtschaft stark bleibt und in eine prosperierende Zukunft gehen kann“, so Obernosterer.

Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten für die Bevölkerung und die Wirtschaft viele Herausforderungen mit sich gebracht. „Neben dem gesundheitlichen Aspekt denken wir hier vor allem an die globalen wirtschaftlichen Auswirkungen“, betont Obernosterer. Die österreichische Bundesregierung hat daher im September 2020 mit der Investitionsprämie ein Impulsprogramm gestartet, um die Wettbewerbsfähigkeit österreichischer Betriebe durch Investitionen zu stärken. „Die hohe Nachfrage nach dieser Prämie hatte und hat volkswirtschaftlich eine überaus positive Signalwirkung.“

Vorerst hatten vor allem mittlere und große Unternehmen Anträge gestellt. Nunmehr kommen die Anträge zu 85 Prozent von Klein- und Kleinstunternehmen. Obernosterer: „Die Prämie löst wichtige Wachstumseffekte aus: Die Hälfte aller Investitionen werden in den Zukunftsfeldern Digitalisierung, Ökologisierung und Gesundheit getätigt. Damit verknüpfen sich mit dieser Fördermaßnahme essentielle Struktureffekte.“

„Nun wird der Budgetrahmen für die Investitionsprämie auf 7,8 Milliarden Euro erhöht. Damit werden Investitionen von rund 80 Milliarden Euro angeregt und die Konjunktur bekommt einen entscheidenden Impuls“, freut sich Obernosterer, dass der Budgetausschuss dafür gestern die gesetzliche Grundlage beschlossen hat. (Schluss)

