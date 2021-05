Creditreform: Einladung zur digitalen Pressekonferenz, 20.5.2021, 9:30 Uhr

Unternehmensinsolvenzen in Europa, Jahr 2020

Wien (OTS) - Mitten in der größten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg bleibt eine Insolvenzwelle in Europa (vorerst) aus. In Westeuropa wurden im Jahr 2020 rund 120.000 Unternehmensinsolvenzen registriert. Die Insolvenzen sind damit auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gefallen und deutlich geringer als im Vorjahr (2019: 163.000 Insolvenzen). Dieses länderübergreifende „Insolvenz-Paradoxon“ findet seine Ursache hauptsächlich in den verschiedenen Hilfsmaßnahmen zur Stützung der europäischen Volkswirtschaften.

Creditreform, Europas größte Gläubigerschutzorganisation, wird die Ergebnisse der Studie „Unternehmensinsolvenzen in Europa, Jahr 2020“ sowie das Begleitmaterial im Rahmen einer internationalen digitalen Pressekonferenz am Donnerstag, 20. Mai 2021 um 09:30 Uhr präsentieren und zur Verfügung stellen.

Ihre Gesprächspartner sind

Patrick-Ludwig Hantzsch, Leiter Wirtschaftsforschung

Verband der Vereine Creditreform e.V., Neuss

Mag. Gerhard M. Weinhofer, Geschäftsführer

Österreichischer Verband Creditreform, Wien

Nachfolgend der Link zur digitalen Pressekonferenz: https://register.gotowebinar.com/register/8303514426876567823

Creditreform Pressekonferenz "Unternehmensinsolvenzen in Europa, Jahr 2020"

Datum: 20.05.2021, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://register.gotowebinar.com/register/8303514426876567823

