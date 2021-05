„Unser Haus – unsere Grünoase“: Mehr Natur in Margaretens Innenhöfen

Wien (OTS/RK) - Der Sommer kündigt sich an! Anlass für die Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*), auf Begrünungsinitiativen im Wohnumfeld aufmerksam zu machen und zu unterstützen und damit Maßnahmen zur Reduktion von Hitze in der Stadt ins Blickfeld zu rücken. Mit dem Projekt „Unser Haus – unsere Grünoase“ in Margareten informieren und beraten die GB*-Expert*innen Hausgemeinschaften und Eigentümer*innen kostenlos zu Innenhof- und Fassadenbegrünung. Zum Auftakt luden die GB* am 11. Mail zu einem Informationsnachmittag, geplant sind auch eine Innenhof-Tour im 5. Bezirk und ein Schwerpunktnachmittag zur Fassadenbegrünung.

Mit der GB* schrittweise zu mehr Natur im Grätzl

Margareten ist ein dicht bebauter Bezirk und von sommerlicher Hitze besonders stark betroffen. Die Initiative „Unser Haus – unsere Grünoase“ schafft Bewusstsein für vielfältige Begrünungsmöglichkeiten und begleitet Hausgemeinschaften und Eigentümer*innen bei ihren ersten Schritten zu „mehr Natur“ am Wohnhaus und im Innenhof. Die GB* zeigen, welche Formen von Begrünung es im Bezirk und in der Stadt bereits gibt und informiert kostenlos zu Innenhof- und Fassadenbegrünungen. Für Interessierte gibt’s auch ausführliche Beratung zur Begrünung des eigenen Innenhofs oder Hauses.

„Begrünte Innenhöfe und Fassaden tragen gerade im innerstädtischen Bereich dazu bei, das Klima im Grätzl zu verbessern. Das kostenlose Informationsangebot der Gebietsbetreuungen Stadterneuerung schafft Bewusstsein für die vielen Vorteile und unterstützt Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sowie Hausgemeinschaften dabei, mit Begrünung zu starten und damit zu mehr Lebensqualität in unserer Stadt beizutragen“, so Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Auch Bezirksvorsteherin Silvia Jankovic zeigt sich von der Initiative in Margareten erfreut: „Mein Ziel ist es, so viel Natur wie möglich in den Bezirk zu bringen und deshalb begrüße ich die Möglichkeit der Innenhof- und Fassadenbegrünungen sehr. Ich bedanke mich auch bei der Gebietsbetreuung Stadterneuerung, die die Margaretnerinnen und Margaretner beim Thema Begrünung so gut informiert und unterstützt.“

„Unser Haus – unsere Grünoase“ im Überblick

Tour: Grüne Höfe in Margareten

Freitag, 28.5.2021 | 16-18 Uhr

Treffpunkt: vorm Amtshaus Margareten,

5., Schönbrunner Straße 54

Infoabend: Fassadenbegrünung

Donnerstag, 24.6.2021 | 17-19 Uhr

Gretl – das Zentrum für die Nachbarschaft

5., Einsiedlerplatz 7

Mit DI Jürgen Preiss (Wiener Umweltschutzabteilung)

Bitte um Anmeldung unter: ost @ gbstern.at

Klima verbessern, Nachbarschaft stärken

Gerade in dicht bebauten Teilen der Stadt ist es notwendig, Schritte gegen sommerliche Überhitzung zu setzen. Begrünung im Stadtteil ist ein wichtiger Baustein, um die Wiener Sommer angenehmer zu gestalten. Jede/r kann aktiv werden: Ein Stück Rasen, bepflanzte Hochbeete oder eine begrünte Fassade kühlen den Hof und damit auch Haus und Wohnung. Von den Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam angelegt und gepflegt sind grüne Innenhöfe auch ein Ort des nachbarschaftlichen Miteinanders.

Sommerfrisch mit der GB*

Die GB*-Initiative „Sommerfrisch in der Stadt“ zeigt seit 2020, wie sich Bewohnerinnen und Bewohner zu Hause, im Wohnhaus und unterwegs vor sommerlicher Hitze schützen können und stellt einfache Maßnahmen vor, die dazu beitragen, die Wohnumgebung in der dicht bebauten Stadt lebenswert zu gestalten. Neben kostenlosen Beratungsangeboten der GB*-Expert*innen gibt es drei Informationsbroschüren mit alltagstauglichen Tipps zur Abkühlung zuhause, im Wohnhaus und im Stadtteil. Sie sind kostenlos in allen GB*Stadtteilbüros und Stadtteilmanagement-Lokalen erhältlich und können online heruntergeladen werden (www.gbstern.at/downloads).

Alle Informationen: www.gbstern.at

Informationen zu Innenhofbegrünung und Folder Fassadenbegrünung:

www.gbstern.at/downloads/infomaterial-garteln-und-begruenung

