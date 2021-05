Run auf Anleihe bestätigt UBM-Nachhaltigkeitsstrategie

Wien (OTS) - ++ Volumen kurzfristig von € 125 Millionen auf € 150 Millionen erhöht ++ Bücher trotzdem nach nur zwei Stunden vorzeitig geschlossen ++ „Finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil“ ++

Nach nur zwei Stunden am ersten Tag der Bar-Zeichnungsfrist wurde die 3,125% Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 (ISIN AT0000A2QS11) erfolgreich platziert und die Bücher wieder geschlossen. Aufgrund der enormen Nachfrage war das Volumen der Anleihe kurzfristig von € 125 Millionen auf € 150 Millionen aufgestockt worden. „Wir freuen uns über den großen Erfolg unserer ersten Anleihe mit Nachhaltigkeitsbezug und das starke Vertrauen der Investoren in die UBM als Emittentin und in unsere Strategie“, betont Patric Thate, Finanz-Vorstand der UBM Development AG. „Unsere finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil und dieses Kapital ermöglicht es uns, sehr rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren.“

Umtauschangebot von rund 50 Prozent der Inhaber angenommen

Im Vorfeld wurden Inhaber der UBM-Anleihe 2017-2022 eingeladen, die bestehenden Anleihen in die neue fünfjährige Sustainibility-Linked UBM-Anleihe umzutauschen. Dieses Angebot wurde von rund der Hälfte der Inhaber der alten Anleihe angenommen.

Die Sustainability-Linked UBM-Anleihe wurde in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 21. Mai 2021. Die Notierung der Sustainability-Linked UBM-Anleihe 2021 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.

Rückfragen & Kontakt:

UBM Development AG



Karl Abentheuer

Head of Corporate Communications

Tel.: +43 (0)50 626 5677

Mob.: + 43 664 136 34 23

Email: karl.abentheuer @ ubm-development.com



Christoph Rainer

Head of Investor Relations

Mob. : + 43 664 626 3969

Email : christoph.rainer @ ubm-development.com