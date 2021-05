CellCarta stärkt sein Geschäft mit histologischen Biomarkern durch die Akquisition des auf künstlicher Intelligenz basierenden Marktführers für quantitative Pathologie Reveal Biosciences

Montreal (ots/PRNewswire) - CellCarta, ein globaler Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der Präzisionsmedizin, gab heute die Übernahme von Reveal Biosciences ("Reveal") bekannt, einem in San Diego, Kalifornien, ansässigen Unternehmen für Computerpathologie, das innovative, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Dienstleistungen im Bereich der quantitativen Pathologie und Immunhistochemie für die biopharmazeutische Industrie anbietet. Diese Akquisition stärkt CellCartas Position als führender Anbieter von Biomarker-Services für die Histopathologie weiter und ermöglicht es dem Unternehmen, sein Angebot an KI-gestützten Dienstleistungen und Anwendungen für die Analyse multiautomatischer Daten zu erweitern.

Reveal Biosciences hat eine neue Generation von Pathology Intelligence(TM) entwickelt, um Forschung und klinische Studien zu verbessern und die Ergebnisse für PatientenInnen weltweit zu steigern. Die imageDx(TM)-Pathologieplattform von Reveal kombiniert modernste Machine Learning (ML)-AI mit traditioneller Histopathologie, um die Gewebebiologie in verwertbare Daten zu verwandeln. Die einzigartige proprietäre Pipeline-Architektur und die Biomarker-basierten Trainingsmethoden von Reveal ermöglichen auch die Entwicklung skalierbarer, kundenspezifischer KI-Modelle für spezifische Pathologie-Endpunkte, begleitende Diagnostik und prädiktive Modelle, die Multi-omische Daten integrieren.

"Die außergewöhnlichen KI- und maschinellen Lernfähigkeiten von Reveal werden eine objektivere Quantifizierung von Gewebe-Biomarkern unterstützen und einen breiteren und schnelleren Einsatz unserer histologischen Dienstleistungen ermöglichen", sagte Martin LeBlanc, CEO von CellCarta. "Die Übernahme dieses führenden Unternehmens ist Teil unserer Strategie, unsere Dienstleistungen zu erweitern, um unsere globalen Kunden besser zu unterstützen, die aktiv nach objektiveren, reproduzierbaren und skalierbaren Methoden zur Bewertung von Gewebe-Biomarkern suchen, die innerhalb einer robusten Qualitäts- und Regulierungsplattform eingesetzt werden."

"Wir freuen uns, unsere Kräfte mit CellCarta zu bündeln", sagte Claire Weston, PhD, CEO und Mitbegründerin von Reveal. "Reveals breites Portfolio an automatisierten digitalen Assays zielt auf Onkologie, NASH, Neurowissenschaften, Fibrose, Entzündungen und andere therapeutische Bereiche. Wir sehen große Chancen in der Kombination dieser KI-Fähigkeiten mit CellCarta, die zu besseren Diagnosen und aussagekräftigeren klinischen Studien auf globaler Ebene führen."

Informationen zu CellCarta

CellCarta ist ein führender Anbieter von spezialisierten Labordienstleistungen für die Präzisionsmedizin in der biopharmazeutischen Industrie. Mit seinen integrierten Analyseplattformen in den Bereichen Immunologie, Histopathologie, Proteomik und Genomik sowie den dazugehörigen Dienstleistungen für die Probenentnahme und Logistik unterstützt CellCarta den gesamten Zyklus der Arzneimittelentwicklung, von der Entdeckung bis hin zu klinischen Studien im Spätstadium. Das Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt über 10 Standorte in Kanada, USA, Belgien, Australien und China.

Für weitere Informationen: cellcarta.de

Informationen zu Reveal Biosciences

Reveal Biosciences hat eine neue Generation von Pathology Intelligence(TM) entwickelt, um die Forschung zu verbessern und die Ergebnisse für PatientenInnen weltweit zu steigern. Die Pathologie-Plattform imageDx(TM) von Reveal bietet KI-Datenanalyse und cloudbasiertes Bildmanagement für ganze Objektträger für Life Sciences und das Gesundheitswesen. Mit einem Weltklasse-Team von Daten- und Forschungswissenschaftlern, die sich auf die Lösung einiger der größten Probleme im Gesundheitswesen konzentrieren, hat Reveal eine Pipeline von KI-basierten digitalen Assays für die präklinische Forschung, klinische Studien und Diagnostik entwickelt.

Für weitere Informationen: revealbio.com

Medien Kontakt für CellCarta: Prosek Partners, Brian Schaffer / Kristen Duarte, bschaffer @ prosek.com / kduarte @ prosek.com; Marketing & Communications: Guylaine Galipeau, Global Marketing Director, CellCarta, ggalipeau @ caprion.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1507305/CellCarta_CellCarta_Strengthens_its_Histological_Biomarker_Franc.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1507125/CellCarta_CellCarta_Strengthens_its_Histological_Biomarker_Franc.jpg