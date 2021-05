Historisches mit neuem Charme

Das Weisse Rössl startet am 19. Mai mit den frisch renovierten Bereichen in die Sommersaison

St. Wolfgang (OTS) - Der Familienbereich des Spa im See, das Rösslzimmer „Kaiser Franz-Josef“, neue Doppelzimmer und der Kinderspielraum wurden umgebaut. Eine neue Spa Suite mit Veranda zum See sorgt für Begeisterung.

Das Jahr 2021 steht im Weissen Rössl ganz im Zeichen des Wandels. Rösslwirtin Gudrun Peter packte die Gelegenheit beim Schopf und nutzte die gastfreie Zeit für den lange geplanten Umbau. Das Haus hat stolze 500 Jahre auf dem Buckel. Um die historischen Gemäuer zu erhalten und zugleich die Bedürfnisse der Gäste zu erfüllen, braucht es bei 90 Zimmern jedes Jahr Renovierungen. „Mit der Zeit gehen und zugleich die Geschichte widerspiegeln“, das ist die Devise der Unternehmerfamilie.

In diesem Sinne kam es auch zur Neugestaltung eines Rösslzimmers „Kaiser Franz-Josef“. Die Bullaugenfenster erinnern an das älteste Schiff der Wolfgangseeflotte, das von den Einheimischen kurz „Kaiser“ genannt wird. Das Mobiliar aus Holz und die dunkelroten Samtbezüge verleihen dem Raum ein nostalgisches Flair.

Auch die Aussicht auf das türkisblaue Wasser erweckt so manches Menschen Sehnsucht nach der guten, alten Sommerfrische. Den See hat man aus der neugestalteten Familiensauna immer im Blick. Ab sofort dürfen auch Kinder mit in die neue Textil-Sauna. Noch mehr freuen sich diese aber über den Spielraum. „Meine Töchter standen mir bei der Planung tatkräftig zur Seite, schließlich waren auch sie bis vor Kurzem noch Kinder“, so Gudrun Peter.

Für Ratschläge und Anregungen hat die Rösslwirtin stets ein offenes Ohr. So entstand auch die Idee zur neuen Spa Suite mit Veranda zum See. Die 81 m2 große Suite zeichnet sich durch einen eigenen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Whirlpool aus. Das flackernde Kaminfeuer und der gepolsterte Sitzbereich sorgen für eine gemütliche Atmosphäre. Interessierte können sich an den „Kennenlerntagen für die Spa Suite“ selbst ein Bild machen.

Immer wieder in aller Munde ist das Weisse Rössl am Wolfgangsee auch wegen seiner ausgezeichneten Küche im Romantik Restaurant Kaiserterrasse. Küchenchef Hermann Poll und sein Team verwöhnen die Gäste mit vortrefflichen Geschmackskompositionen und wurden dafür im Jahr 2020 mit 15 Punkten und drei Hauben vom Restaurantkritiker Gault Millau prämiert. Der Ausblick auf den ruhigen und idyllischen Wolfgangsee macht jede Mahlzeit zu einem romantischen Erlebnis. Passend dazu, ein Glas Wein aus dem hauseigenen Felsenkeller, in dem rund 500 verschiedene Weine gelagert werden.

