Wiener Rotes Kreuz: RettungssanitäterInnen unterstützten bei Wohnungsgeburt

Wien (OTS) - Im Rettungsdienst heißt es schnell reagieren und auf Unvorhergesehenes vorbereitet sein. So auch in den heutigen Morgenstunden als bei einem Einsatz klar wurde: Es kommt zur Wohnungsgeburt. Für die Geburt von Matthias musste es schnell gehen, bereits um 4:50 wollte er ins Leben starten und kam in den eigenen vier Wänden seiner Familie zur Welt.

Das diensthabende SanitäterInnenteam leistete Geburtshilfe im Badezimmer der Familie. Bereits beim Eintreffen des Teams in der Wohnung im 11. Bezirk war der Kopf des Kindes sichtbar und die Geburt war wenige Minuten später erfolgreich abgeschlossen. Für die Mutter war es nicht die erste Geburt, Matthias macht den vierjährigen Sohn Alexander der Familie zum großen Bruder. Mutter und Sohn wurden anschließend in der Klinik Donaustadt weiter versorgt und erfreuen sich bester Gesundheit.

Das Wiener Rote Kreuz gratuliert der jungen Familie herzlich zur Geburt von Matthias!

