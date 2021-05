„Talk 1: Menschen der Woche“ am 12. Mai um 22.35 Uhr in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten: Österreich sperrt wieder auf – Erwartungen und offene Fragen

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter spricht am Mittwoch, dem 12. Mai 2021, um 22.35 Uhr in ORF 1 in „Talk 1: Menschen der Woche“ mit ihren Gästen über aktuelle Themen, die das Land beschäftigen. Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu den Aufregern und Talk-Abouts liefern Orientierung, analysieren, regen zum Nachdenken oder auch zum Widerspruch an. Diese Woche widmet sich „Talk 1“ dem Thema: Österreich sperrt wieder auf – Aussichten, Erwartungen und offene Fragen rund um die bevorstehenden Öffnungsschritte am 19. Mai 2021.

Im Studio bzw. coronabedingt zugeschaltet begrüßt Lisa Gadenstätter im „Talk 1“ u. a. folgende Gäste:

Eva Schernhammer: Die renommierte Epidemiologin, Forscherin an der Med Uni Wien und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Epidemiologie schätzt ein, was das Ende des Lockdowns für die Entwicklung der Infektionslage bedeutet. Steht in Sachen Corona ein unbesorgter Sommer bevor? Und wie muss und kann gegensteuert werden, sollten die Infektionszahlen steigen?

Bogdan Roščić: Der international bekannte Musikmanager leitet seit fast einem Jahr die Wiener Staatsoper. In „Talk 1“ spricht er über die extreme Herausforderung, in Zeiten der Pandemie Kunst und Kultur zu bieten, und wie die Staatsoper ein sicheres Erlebnis für Publikum und Belegschaft managt. Roščić analysiert, wie groß der Hunger nach kulturellem Erlebnis ist, welchen Stellenwert Musik und Theater in einer pandemiegebeutelten Gesellschaft einnehmen, und was das für die Zeit danach bedeutet.

