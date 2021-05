Tirols JVP-Landesobfrau ist jüngste Landtagsvizepräsidentin Österreichs

Des. Bundesobfrau Claudia Plakolm gratuliert Sophia Kircher zur Wahl

Wien (OTS) - Der Tiroler Landtag setzt mit der Wahl von Sophia Kircher zur Landtagsvizepräsidentin ein kräftiges Ausrufezeichen. Für die des. Bundesobfrau der JVP, NRin Claudia Plakolm, ist die Wahl von Tirols JVP-Landesobfrau Kircher auch ein großer Erfolg für die Junge Volkspartei.

„Ich freue mich sehr darüber, dass Sophia Kircher mit 27 Jahren zum jüngsten Mitglied eines Landtagspräsidiums in der Geschichte Österreichs gewählt wurde. Das unterstreicht unsere Bereitschaft, als JVP auf allen Ebenen Verantwortung zu übernehmen. Ich wünsche Sophia für ihre neue Aufgabe viel Erfolg und alles Gute“, hält Plakolm fest.

„Die neue Aufgabe ist eine große Ehre für mich und ich danke dem Landtag für das Vertrauen, das er mir mit der Wahl entgegengebracht hat“, so die frisch gewählte Tiroler Landtagsvizepräsidentin Sophia Kircher. „Ich verspreche das Amt objektiv und absolut überparteilich anzulegen. Ein besonderes Anliegen ist es mir, den Tiroler Landtag noch stärker als bisher für die Jugend zu öffnen und sie aktiv einbinden. Bereits in den nächsten Tagen werde ich mit allen Fraktionen entsprechende Gespräche führen“, so Kircher.

