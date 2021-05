„8 Ideen für eine Million – Die MEGA-Bildungsshow“ live am 9. Juli in ORF III

137 Projekte zur Förderung der Wirtschaftskompetenz eingereicht – acht Finalistinnen und Finalisten treten in TV-Show an

Wien (OTS) - Im März startete die MEGA-Bildungsstiftung ihre zweite große Förderinitiative: Schulische und außerschulische Bildungsinitiativen, die Wirtschaftskompetenz von Kindern und Jugendlichen fördern, wurden dazu aufgerufen, ihre Projekte und Ideen bis 5. Mai einzureichen. 137 Projekte aus allen neun Bundesländern sind eingelangt – acht davon kommen ins Finale und haben erstmals im Rahmen einer Live-TV-Sendung am Freitag, dem 9. Juli 2021, in ORF III Kultur und Information die Möglichkeit, Jury und Publikum von ihrer Idee zu überzeugen. Durch die ORF-III-Hauptabend-Show im ORF RadioKulturhaus führen Ö3-Moderator Andi Knoll und ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr. Unterhaltsame Darbietungen aus Musik und Kabarett, u. a. von Norbert Oberhauser und Gernot Kulis, bilden das künstlerische Rahmenprogramm.

Der Ablauf der Finalshow und der Auswahlprozess im Detail:

Von den 137 eingereichten Projekten schaffen es nur acht in die Live-Finalshow am Freitag, dem 9. Juli. Wer diese acht sind, bestimmt im Vorfeld eine Fachjury der MEGA-Bildungsinitiative. Von 28. Juni bis 8. Juli ist das Publikum gefragt und hat die Möglichkeit, mittels Online-Voting für seine Lieblingsidee abzustimmen (Details werden noch bekanntgegeben). Am Freitag, dem 9. Juli, wartet schließlich um 20.15 Uhr das große TV-Finale in ORF III auf die Bewerberinnen und Bewerber.

Im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses rittern die acht Final-Teams um die ersten drei Plätze. Innerhalb von zwei Minuten gilt es, eine vierköpfige Jury sowie das Live-Publikum im Saal und vor den Fernsehgeräten von der jeweiligen Idee, wie Wirtschaftskompetenz einfach und verständlich vermittelt werden kann, zu überzeugen. Die Bewertungen durch die hochkarätige Finaljury, bestehend aus Bankmanager Andreas Treichl, Generalsekretärin der B&C Privatstiftung Mariella Schurz, EU-Jugendbotschafter Ali Mahlodji und Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek, bestimmen schließlich mit den bereits gesammelten Online-Votes des Publikums die drei Gewinnerprojekte. Andi Knoll führt auf der Hauptbühne durch den Abend. Ani Gülgün-Mayr berichtet backstage und bittet die Finalistinnen und Finalisten vor ihrem großen Auftritt zum Interview.

Insgesamt eine Million Euro werden heuer von der MEGA-Bildungsstiftung vergeben. Während sich die Top drei über eine Prämie von jeweils 200.000 Euro freuen dürfen, gehen auch die anderen fünf Projekte nicht leer aus. Sie werden mit jeweils 50.000 Euro ausgezeichnet, um die vorgestellten Ideen in die Tat umzusetzen. Mit weiteren 150.000 Euro werden die Projekte im Rahmen der MEGA-Academy im Wachstum unterstützt.

