Ihre Arbeit ist kein Kinderspiel: Beschäftigte in der Kinderbildung und -betreuung verdienen bessere Rahmenbedingungen

Linz (OTS) - Die Beschäftigten in der Kinderbildung und -betreuung leisten täglich Großartiges. Für ihre Arbeit verdienen sie Respekt und Wertschätzung. Dazu zählen unter anderem Arbeitsbedingungen, die dazu beitragen, dass die Betroffenen gesund und zufrieden bleiben. Eine Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich zeigt jedoch, dass dem hohen Engagement der Befragten zahlreiche Missstände gegenüberstehen. Bei einer Online-Pressekonferenz am Montag, 17. Mai 2021, um 9.30 Uhr präsentieren wir Ihnen, was in der Kinderbildung und -betreuung alles schiefläuft und welche Forderungen wir als AK OÖ haben.

Unter dem Titel Ihre Arbeit ist kein Kinderspiel: Beschäftigte in der Kinderbildung und -betreuung verdienen bessere Rahmenbedingungen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer sowie die beiden Pädagoginnen Bianca Schatz und Silvia Donabauer als Gesprächspartner/-innen zur Verfügung.





