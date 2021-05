ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich: Hirtenleben im Ötztal“ und „Land der Berge: Der Zauber von Kärntens Bergen“

Außerdem: „Trennungsfieber“ mit Senta Berger, „Coffee to go“ mit Inge Maux

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Mittwoch, dem 12. Mai 2021, in „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“ nach Tirol ins Ötztal und nach Kärnten ins Gitschtal. Im Spätabend feiert „ORF III Spezial“ Senta Berger zum 80. Geburtstag mit der Komödie „Trennungsfieber“ aus dem Jahr 2000.

Bereits am Nachmittag setzt ORF III den Senta-Berger-Schwerpunkt mit weiteren Folgen der Dokureihe „Frankreich – Wild und schön“ mit der Jubilarin als Erzählerin fort. Auf dem Programm stehen:

„Ile-de-France – Grün im Großstadtdschungel“ (13.15 Uhr), „Das Burgund – Der Reichtum der Hecken“ (14.00 Uhr) und „Korsika – Schätze am Meeresgrund“ (14.50 Uhr). Danach ab 15.40 Uhr sind zwei Dacapos der Fernsehserie „Die schnelle Gerdi“ zu sehen, bevor es mit den Folgen „Gutes neues Jahr“ (17.30 Uhr) und „Miss Miramare“ (18.25 Uhr) weitergeht.

In „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) verabredet sich ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr mit Schauspielerin Inge Maux vor dem Kaffeehaus Alt Wien zu einem „Coffee to go“. Außerdem geht es zum Yppenplatz, wo die beiden in der Kärntnerei echte Kärntner Kasnudeln „krendeln“.

Im Hauptabend zeigt „Heimat Österreich“ die Doku „Frei wie der Wind – Hirtenleben im Ötztal“ (20.15 Uhr). Es ist ein alljährliches Spektakel auf 3.000 Metern Seehöhe. Tausende Schafe überqueren am Beginn der Weidesaison die Ötztaler Alpen. Für die Tiere und auch für die Menschen ist es eine anstrengende und gefährliche Wanderung. „Land der Berge“ ist anschließend mit zwei Filmen in Kärnten unterwegs. „Der Zauber von Kärntens Bergen“ (21.05 Uhr) zeigt die Vielfalt der Kärntner Bergwelten. Danach zu sehen: „Das Gitschtal – Kleinod in den Bergen“ (22.00 Uhr).

Der Abend schließt mit der Fernsehkomödie „Trennungsfieber“ (22.30 Uhr) von Manfred Stelzer über das kriselnde Eheleben zweier Anwälte. An der Seite der Jubilarin Senta Berger ist Günther Maria Halmer zu sehen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at