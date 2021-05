AVISO: NEOS-PK „Neustart in Oberösterreich“, Mittwoch, 12.5.2021 10:30 Uhr

Mit NEOS-Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger und dem Spitzenkandidaten für die Landtags-Wahl Felix Eypeltauer

Linz (OTS) - Was Oberösterreich jetzt braucht, ist ein echter Neustart. Planlose Versuche aus der Krise zu kommen, sind für NEOS zu wenig. Beate Meinl-Reisinger und Felix Eypeltauer sprechen darüber, wie ein planvoller Weg aus der Krise aussieht und wie wichtige Themen wie Unternehmertum, Innovation oder auch Bildung in Oberösterreich wieder an Kraft gewinnen.

NEOS-PK „Neustart in Oberösterreich“

Datum: 12.05.2021, 10:30 Uhr

Ort: Rudigierstraße 3, 4020 Linz, Österreich

