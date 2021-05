Silvia Schneider und Armin Assinger präsentieren: „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“

Am 13. Mai in ORF 2: Regionen, Sportarten und Ideen für einen aktiven Sommerurlaub im Heimatland

Wien (OTS) - Der Sommer kommt und auch 2021 gilt Österreich als beliebte Urlaubsdestination. Eine riesige Spielwiese für aktive Freizeitbetätigungen kann sowohl Herz als auch eingerostete Muskeln begeistern – und das unter Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften. In „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ zeigen erstmals die Show-Hosts Silvia Schneider und Armin Assinger am Donnerstag, dem 13. Mai 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2, was im Urlaub in Österreich alles möglich ist. ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „Die Freude ist groß, dem Publikum auch 2021 mit ,Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot‘ Inspiration für einen Sommerurlaub im eigenen Land bieten zu können. Mit Armin Assinger und Silvia Schneider führen zwei ausgewiesene Österreich-Kenner durch den Abend, die wunderbaren Aufnahmen aus den vielfältigen Regionen des Landes kommen auch heuer aus den neun Landesstudios.“

Mit steigenden Temperaturen wächst bekanntlich der Hunger nach Bewegung. Auch Silvia Schneider und Armin Assinger freuen sich auf sportliche Aktivitäten im Freien und zeigen in „Ein Sommer in Österreich – Urlaub in Rot-Weiß-Rot“ die idealen Regionen für einen Aktivurlaub im Heimatland. Armin Assinger hat nicht nur höchste Sportkompetenz, er ist auch ein eloquenter, einfühlsamer und launiger Plauderer. Mit seiner bekennenden Liebe zu Österreich und seinem großen Wissen über die Regionen und schönsten Platzerln des Landes ist er der ideale Moderator für diese Sendung.

ORF-Shooting-Star Silvia Schneider ist die perfekte Ergänzung im dynamischen Gastgeber-Duo, tourt sie doch in „Silvia kocht“ seit Monaten kulinarisch durchs Land und bringt damit jede Menge regionale Kompetenz mit. Als Teilnehmerin bei „Dancing Stars“ konnte sie neben ihrem Bewegungstalent auch mit ihren kommunikativen Kompetenzen überzeugen. Die beiden führen mit Charme und Schmäh durch die Sendung, sodass bei ihren Begegnungen mit Einheimischen, Fachleuten und Prominenten neben dem Informationsgehalt auch für beste Unterhaltung gesorgt wird.

Als Location für die Moderationen diente die Gegend um den oberösterreichischen Attersee, die sich gut als Ausgangspunkt für allerlei aktive Betätigungen eignet – ganz egal, ob Berge, Gewässer, Wälder oder Städte erkundet werden. Der strahlende Sonnenschein bei den Dreharbeiten sorgte für Sommerfeeling. Zum Attersee hat Silvia Schneider einen besonderen Bezug: „Weil ich dort ein Wohnplätzchen habe, das ich als begeisterte Taucherin im Sommer häufig frequentiere.“ Bald stellt sich heraus: In Österreich ist alles möglich! Völlig entspannt die Seele baumeln lassen genauso wie sportlich aktiv sein. So werden sowohl gemächliche Tätigkeiten wie Bankerl-Sitting, Museums-Walking, Power-Jausening und Picknicking, aber auch flottere Aktivitäten vorgestellt. Neben Sportarten wie Radfahren, Walken, Segeln und Paddeln stehen u. a. auch Motte-Segeln, Wasserskifahren auf dem Mono-Ski, Tauchen oder Paragleiten auf dem Programm.

Auch mit dabei: Die Poxrucker Sisters beim Musik-Picknick, der frisch gebackene Romy-Gewinner Philipp Jelinek („Fit mit Philipp“) mit einer Bankerl-Challenge und Ö3-Moderatorin Sandra König mit einer besonderen Yoga-Einheit am See. Alle Vorschläge für eine erlebnisreiche Urlaubsgestaltung sind mit den Corona-Regeln konform:

Abstand einhalten, alleine, zu zweit oder in Kleingruppen.

Eine Sendung, die eindeutig beweist: Österreich ist immer einen Besuch wert – denn es gibt eine Menge zu erleben, zu (be)staunen, zu entdecken!

Eine Reise durch Österreich kann man auch auf Flimmit (www.flimmit.at) unternehmen und bei Doku-Reihen wie „Über Österreich – Juwelen des Landes“ oder den „Universum“-Dokus mit Hermann Maier vom Urlaub im eigenen Land träumen.

