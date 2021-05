Gerhard Dafert neuer Landesamtsdirektor-Stellvertreter

In der heutigen Sitzung der NÖ Landesregierung bestellt

St. Pölten (OTS/NLK) - Hofrat Mag. Gerhard Dafert, derzeit Leiter der Abteilung Personalangelegenheiten A, wurde heute mit Wirksamkeit vom 1. Juni 2021 zum neuen Landesamtsdirektor-Stellvertreter bestellt. Diesen Beschluss fasste die NÖ Landesregierung in ihrer heutigen Sitzung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Der im Jahr 1964 geborene Gerhard Dafert absolvierte in den Jahren 1983 bis 1988 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien. 1989 trat er in den Landesdienst ein, von 1989 bis 1996 war er im Büro von Landeshauptmann-Stellvertreter bzw. Landeshauptmann Erwin Pröll tätig. 1996 erfolgte der Wechsel in die Personalabteilung, 2000 wurde er zum stellvertretenden Leiter der Abteilung Personalangelegenheiten A bestellt, seit 2001 übt er das Amt des Leiters der Abteilung Personalangelegenheiten A aus. Mit der Funktion des Landesamtsdirektor-Stellvertreters, die Dafert nun antreten wird, sind auch die Funktionen des stellvertretenden Leiters der Abteilung Landesamtsdirektion des Amtes der NÖ Landesregierung sowie des stellvertretenden Leiters der Gruppe Landesamtsdirektion des Amtes der NÖ Landesregierung verbunden.

Dafert tritt in dieser Funktion die Nachfolge von HR Mag. Johann Lampeitl an, der das Amt des Landesamtsdirektor-Stellvertreters seit dem Jahr 2010 bekleidete.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Christian Salzmann

02742/9005-12172

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse