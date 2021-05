Nepp zu Sozialbau-Verbund: Ein „Bauernopfer“ ist keine Aufklärung

Forderung nach Sonderprüfungen bleibt aufrecht

Wien (OTS) - „Das heute bekanntgewordene Ausscheiden von Dr. Bernd Rießland aus dem Sozialbau-Vorstand ist kein Ersatz für eine umfassende Aufklärung der Causa Commerzialbank“, kommentiert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann und Stadtrat Dominik Nepp das aktuelle Geschehen.

„Der zeitliche Zusammenhang ist jedenfalls mehr als auffällig, auch wenn ein direkter Konnex zur Causa Commerzialbank in Abrede gestellt wird. Die Forderung nach Sonderprüfungen der betroffenen Unternehmen des Sozialbau-Verbundes bleibt aufrecht“, fordert Nepp eine wirksame Aufsicht über Wiens gemeinnützige Bauvereinigungen. „Der Abgang Rießlands erinnert mich an ein Bauernopfer. Wir Freiheitlichen bestehen allerdings auf echter Aufklärung“, sieht Nepp aus gegebenem Anlass SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal umso mehr in der Pflicht.

„Abseits aller aktuellen Fragestellungen wünsche ich Dr. Rießland auf seinem weiteren Lebensweg alles Gute“, schließt Nepp.

