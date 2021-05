Website Relaunch und neues Imagevideo

IP Österreich setzt weitere Schritte in der Neupositionierung als crossmedialer Reichweitenvermarkter

Wien (OTS) - Die österreichische Vermarkter Tochter der Mediengruppe RTL, IP Österreich positioniert sich mit seinem medienübergreifenden Portfolio als crossmedialer Reichweitenvermarkter neu. Diese Transformation - weg vom reinen Bewegtbild & TV-Vermarkter - wird mit Hilfe eines ausdrucksstarken Imagevideo, sowie einem neuem Internetauftritt unterstützt. Auf der neuen Website ip.at finden sich ab sofort umfangreiche Informationen zum gesamten IP-Portfolio, welches neben TV auch Display und Video, Influencer Marketing, Addressable TV, Connected TV sowie Digital out of Home enthält. Alles aus einer Hand und das Erreichen jeder Zielgruppe in brandsafen und qualitativen Werbeumfeldern, verspricht die IP Österreich.



Claudia Schabata, Head of Marketing & Innovation bei der IP Österreich: „Mit unserer neuen Website und dem Portfoliovideo, das unter dem Motto „Wie cross ist das denn“? läuft, setzen wir die Grundpfeiler für unsere crossmediale Positionierung am Markt und bieten ein ganzheitliches Vermarktungsangebot, das wir stetig ausbauen, anreichern und flexibel an die Bedürfnisse des Marktes anpassen können und werden. Gattungsübergreifende Kampagnen sind längst aus dem Mediaalltag nicht mehr wegzudenken und so setzen wir jetzt das starke Fundament für eine crossmediale Zukunft und sind bereit für alles was noch kommt!“



Umgesetzt wurden beide Projekte in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur “Zum Goldenen Hirschen”. “Wir begleiten die IP Österreich nun seit über 7 Jahren und haben gemeinsam bereits Ende letzten Jahres einen ersten Schritt im Redesign gesetzt. Mit der neuen Website setzt die IP Österreich ganz neue Maßstäbe im Web-Auftritt unter den österreichischen Vermarktern. Hier als Kreativagentur maßgeblich daran beteiligt zu sein, macht uns besonders stolz.” so Client Service Director "Zum goldenen Hirschen", Zeynep Höfferl.



Jetzt einen Blick auf die neue ip.at werfen!

