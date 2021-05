„Bat-Power“ bei den „Science Busters“ am 12. Mai in ORF 1

Mit Martin Puntigam, Gunkl und Peter Weinberger um 22.10 Uhr

Wien (OTS) - Die „Science Busters“ begrüßen zur „Bat-jama-Party“! In der neuen Ausgabe am Mittwoch, dem 12. Mai 2021, um 22.10 Uhr in ORF 1 bittet Martin Puntigam Gunkl und Associate Professor Peter Weinberger (Chemie, TU Wien) zum wissenschaftlichen Flatterflug. Nach ihrem Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ stellen sie wieder knifflige Fragen: Hat Ozzy Osbourne Fledermäusen den Kopf abgebissen, weil sie zu laut waren? Und wie feiern Chemiker Schaumparty? Auf dem Programm steht außerdem feucht-fröhliche Wissenschaft mit gut gelauntem Koaleszieren, ausgelassener Kavitation und überschäumendem Ultraschall-Fluchtachterl!

Fans des Wissenschaftskabaretts finden viele weitere Folgen der „Science Busters“ auch auf Flimmit (www.flimmit.at).

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

