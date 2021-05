NEOS: Istanbul-Konvention muss gelebt werden

Henrike Brandstötter: „Österreich hat vor 10 Jahren allen Frauen in diesem Land zugesichert, dass sie ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt führen können.“

Wien (OTS) - Anlässlich des 10. Jahrestages der Istanbul-Konvention, die am 11. Mai 2011 von 13 Staaten – darunter auch Österreich – zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen unterzeichnet wurde, fordert NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter die Bundesregierung auf, ihrem Versprechen endlich nachzukommen: „Österreich hat damals allen Frauen in diesem Land zugesichert, dass sie ein selbstbestimmtes Leben frei von Gewalt führen können. Die traurige Bilanz, dass heuer in nur vier Monaten schon 11 Frauen ermordet wurden, spricht eine andere Sprache. Diese Frauen wurden von Männern ermordet, die ihnen nahestanden, denen sie oft auch vertraut haben. Wir müssen deshalb die Istanbul-Konvention endlich auch leben! Das ist notwendiger denn je. Wir müssen Gewalt an Frauen an der Wurzel bekämpfen – und präventiv von Beginn an gegenwirken. Und wir müssen garantieren können, dass keine Frau mehr ihr Leben lassen muss, weil sich Männer nicht im Griff haben.“

Im Vorfeld des morgigen Runden Tisches, zu dem nun endlich auch Frauenorganisationen geladen wurden, fordert die NEOS-Frauensprecherin endlich mehr Ressourcen: „Die Frauenorganisationen können nicht mehr, sie arbeiten bis zum Umfallen. Ministerin Raab muss die Hilferufe endlich ernst nehmen und tragbare Ergebnisse liefern.“ NEOS fordern zudem mehr Aufklärungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen, einen stärkeren Fokus auf die Täterarbeit, Antigewaltrainings sowie die Umsetzung von Gewaltambulanzen.

