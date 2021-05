AVISO: Fortsetzung der Webinar-Reihe der IGP zum "Innovation Deal"

Experten diskutieren Effekte von Betriebsmitteln und Innovation, die europäische Landwirtschaft im globalen Kontext und die Kommunikation über die landwirtschaftliche Produktion.

Wien (OTS) - Die IndustrieGruppe Pflanzenschutz hat den "Innovation Deal" erfolgreich in den Agrardiskurs eingebracht und dazu eine Webinar-Reihe gestartet. Bei den ersten drei Veranstaltungen standen Chancen von Forschung und Entwicklung, Digitalisierung und Technologie für die Landwirtschaft im Vordergrund. In den nächsten Webinaren diskutiert der Journalist Timo Küntzle nun mit renommierten Experten über Effekte von Betriebsmitteln, die europäische Landwirtschaft im globalen Kontext sowie die Agrarkommunikation. Sie erörtern die Potenziale von Innovationen für eine produktive Landwirtschaft, Elemente einer nachhaltigen Bewirtschaftung und notwendige Maßnahmen, um die Konsumenten für eine moderne und zukunftsfitte Landwirtschaft zu gewinnen.

Die drei Webinare im Überblick

4: "Vom Hof zum Tisch“: Effekte von Produktionsmitteln für die Eigenversorgung

19. Mai, 16:00 Uhr

Franz Sinabell (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO)

Lorenz Mayr (LK Niederösterreich)

5: Alle satt & Welt gerettet: Wie gelingt eine nachhaltige Lebensmittel-Produktion?

27. Mai, 17:00 Uhr

Urs Niggli (Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL)

Alexander Bernhuber (Mitglied des Europäischen Parlaments)

6: Das hässliche Entlein? Die landwirtschaftliche Produktion in den Medien

8. Juni, 16:00 Uhr

Gerlinde Pölsler (Falter)

Stefan Nimmervoll (Blick ins Land)

Roman Vilgut (Kleine Zeitung)

Für die Teilnahme an den Webinaren ist eine Anmeldung per E-Mail an igp@khpartner.at notwendig. Damit erhalten Sie automatisch für alle Webinare einen Einwahllink. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Webinare können anschließend auf dem Youtube-Kanal der IGP nachgesehen werden.

