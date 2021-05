Alfons Haider präsentiert: „Das große SOMMERHIT-Wunschkonzert“

Mit Musikwünschen von „Strada del Sole“ bis „Atemlos“ am 13. Mai in ORF 2

Wien (OTS) - „Summer of 69“, „Strada del Sole“, „Cordula Grün“, „Atemlos“ oder „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“: Sie wünschen, wir spielen! Alfons Haider lädt am Donnerstag, dem 13. Mai 2021, um 22.00 Uhr in ORF 2 – anschließend an „Ein Sommer in Österrreich“ – prominente Gäste aus der ORF-2-Familie zu sich ins Studio ein und erfüllt gemeinsam mit ihnen die Musikwünsche des Publikums – von Evergreens über Schlager bis Pop und Hits „made in Austria“. Bis 30. April konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer ihre Musikwünsche an den ORF richten und auch dazuschreiben, welche persönliche Bedeutung das jeweilige Lied für sie hat oder wem sie es widmen möchten. Die meistgewünschten Songs oder jene individuellen Wünsche mit einer ganz besonderen Begründung werden – ganz in der ORF-„Wurlitzer“-Tradition – in der Sendung gespielt und von einem prominenten Paten mit der individuellen Grußbotschaft präsentiert.

„Das große SOMMERHIT-Wunschkonzert“ – die prominenten Musikpaten

Alfons Haider meldet sich aus dem ORF-Studio und präsentiert gemeinsam mit den prominenten Musikpaten Barbara Karlich, Karl Ploberger, Eva Pölzl, Norbert Oberhauser, Barbara Stöckl, Günther Mayr und Lou Lorenz-Dittlbacher die gewünschten Musikvideos. Bevor der jeweilige Wunschclip gespielt wird, gibt es persönliche Widmungen, Grußbotschaften, sommerliche Gespräche und Überraschungen für die Zuschauerinnen und Zuschauer.

