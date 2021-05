Covid-Effekt beim „Gesundheits-Shopping“: Versandhandel legte 2020 beim OTC-Geschäft deutlich zu

IQVIA ermittelte für IGEPHA erstmals valide Daten zu allen relevanten Vertriebskanälen für OTC- und Gesundheitsprodukte

Wien (OTS) - Highlights aus den Studienergebnissen:

Versandhandel-Anteil stieg von 11,2 % (2019) auf knapp 16 % (2020). Apotheken-Randsortiment verlagerte sich teilweise in den Mass Market. Bekannte Marken wurden vermehrt online bestellt, Apotheken punkten bei beratungsintensiven Produkten.

Die Ergebnisse des IGEPHA Gesamtmarktprojekts liefern erstmals valide Daten zum Versandhandel-Anteil im österreichischen OTC-Markt. Bislang war man dazu auf Schätzungen angewiesen, seriöse Zahlen fehlten.

IGEPHA Geschäftsführerin Mag. Christina Nageler: „ IGEPHA als Interessenvertretung der österreichischen Self Care Industrie startete deshalb im Jänner 2021 ein Gesamtmarkt-Projekt, um erstmals Einblicke in sämtliche relevante Vertriebskanäle für rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsprodukte zu gewinnen .“

26 Hersteller aus dem Self-Care-Bereich konnten für die Teilnahme an diesem Pionier-Projekt gewonnen werden. Diese Teilnehmergruppe steht für 40 % des Absatzes und für mehr als ein Drittel des Umsatzes im OTC-Verkauf.

„Damit stand uns eine sehr valide Stichprobe zur Verfügung, die zu Ergebnissen mit hoher Aussagekraft führte“, erklärt IQVIA-Geschäftsführer Mag. Stefan Baumgartner.

Zusätzlich analysierte IQVIA Daten des Marktforschungsinstitutes Nielsen zum OTC-Umsatz im Bereich des Lebensmitteleinzel- und Drogeriefachhandels.

Längst sind rezeptfreie Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und weitere rezeptfreie Gesundheits-Sortimente nicht mehr exklusiv nur in Apotheken erhältlich. Immer mehr Menschen bestellen Erkältungsmittel, Stimmungsaufheller und ihre Lieblings-Hautcreme im Internet. Gleichzeitig haben Drogeriefachmärkte und Supermärkte ihre Gesundheitssortimente erweitert.

„Für die IGEPHA und ihre Mitgliedsfirmen ist es ganz wichtig, den OTC-Markt als Ganzes besser zu verstehen“, sagt Mag. Nageler. „ Dank der exzellenten Zusammenarbeit mit IQVIA haben wir jetzt hochinteressante Einblicke in die Vielfalt der Vertriebskanäle gewinnen können .“

Basierend auf einem komplexen Analyseverfahren stellte IQVIA den OTC-Gesamtmarktmarkt nun erstmalig datenbasiert dar. Die Ergebnisse zeigen, dass der Apothekenversandhandel und der sogenannten „Mass Market“ an Bedeutung gewonnen haben, und der Marktanteil der öffentlichen Standort-Apotheken etwas zurückgegangen ist.

Der Pandemie-Effekt wird deutlich sichtbar, wenn man die Zahlen von 2019 und 2020 vergleicht. Lag der Versandhandels-Anteil 2019 im rezeptfreien Gesundheitsbereich bei 11,2 %, so stieg dieser 2020 auf 15,6 %.

Mag. Baumgartner ergänzt: „ Insbesondere bekannte Konsumentenmarken aus dem Apothekenbereich werden häufig im Versandhandel bestellt, während beispielsweise im Bereich der Augen- & Ohrenpräparate stark auf die Beratungskompetenz der Apotheker zurückgegriffen wird. Gleichzeitig wandert ein Teil des sogenannten Apotheken-Randsortiments, insbesondere im Bereich der Körperhygiene, in den Mass Market ab .“

Die nunmehr vorliegenden Daten bilden eine spannende Dynamik im OTC-Markt ab, die durch die Pandemie noch zusätzlich verstärkt wurde. Klar erkennbar ist, wo die Standort-Apotheke in Zukunft besonders punkten kann, nämlich durch professionelle Beratungskompetenz.

„Mein Dank gilt den IGEPHA-Mitgliedern, die uns diesen klaren Blick auf die Umsatzzahlen in unterschiedlichen OTC-Outlets ermöglicht haben“, sagt Mag. Nageler. Als Dankeschön erhalten übrigens alle teilnehmenden Unternehmen Zugang zu aussagekräftigen Detailergebnissen als präzise Basis für strategische Wirtschaftsentscheidungen.

